Gravitalia: sulle pendici di monte Alpet trionfano Simone Medici e Alia Marcellini (FOTO)

Il maltempo non ha rovinato la grande festa di sport andata in scena nel fine settimana a Roburent, sui pendii di monte Alpet, che hanno ospitato la terza tappa di Gravitalia, circuito nazionale di mountain bike (downhill).

La situazione meteorologica è risultata estremamente variabile sin dalle primissime ore del mattino, con alcuni accenni di sole che hanno lasciato mano a mano spazio a nuvole basse e a una pioggia sempre più consistente, peraltro già caduta durante la notte, rendendo il tracciato decisamente tecnico: "Gli oltre 2 chilometri di percorso - spiegano gli organizzatori - si sono scavati, originando dei canali al passaggio dei piloti, mentre nella parte alta le contropendenze molto scivolose hanno creato non poche difficoltà anche ai top rider. Grazie al terreno povero di rocce, pertanto, si è assistito a scivoloni senza alcuna conseguenza per gli atleti. Nel complesso sono stati 450 metri di dislivello che hanno letteralmente esaltato la tecnica di guida dei rider più preparati e hanno premiato le scelte tecniche più azzeccate".

Fra gli uomini ad avere la meglio è stato Simone Medici del team "Kona Bike Center Cimone", giungendo al traguardo con il tempo di 4'15"723. Al secondo posto Stefano Introzzi del team "Scoutbike.com", bronzo per Francesco Danilo Petrucci ("Team Cingolani").

La donna agonista più veloce è invece stata Alia Marcellini (team "After Skull - Rogue Racing"), che, con il tempo di 6'41"118, ha preceduto Lisa Gava del team "3Stars" e la giovane Ilaria Martini ("Soul Cycles Racing Team").

Per quanto riguarda gli amatori, tra le quote rosa ha vinto Giuliana Gollini (team "Kona Bike Center Cimone"), mentre nella categoria maschile si è imposto Fabrizio Dragoni ("Alessibici"). feeling di guida in queste situazioni particolarmente difficili.

Un applauso particolare, infine, a tutti i ragazzi "Esordienti" che hanno preso parte alla competizione. Il prossimo appuntamento sarà a Sestola il 5 e 6 ottobre con il round finale, che incoronerà i nuovi campioni del circuito nazionale Gravitalia 2019.