Via dell'Orfanotrofio sempre più laboratorio di accoglienza: Fossano ha il "suo" condominio solidale

Sono stati due giornate di festa e di riflessione quelli di venerdì e sabato al nuovo condominio solidale Divina Provvidenza: venerdì la proiezione del film “Solo cose belle” ha spinto a mettere in discussione le certezze, a mettersi in gioco cambiando punto di vista per far spazio a un’accoglienza che porta innanzitutto una ricchezza per chi si apre all’altro; sabato, invece, è stato il momento dei sorrisi, della festa della scoperta di un luogo nato per la condivisione.

Il nuovo Condominio Solidale è stato inaugurato davanti a un ricco parterre di autorità civili e religiose: dalla messa, officiata da Mons. Piero Delbosco, a Paolo Ramonda, responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII, dalla vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Federica Panero, all’assessore alle Politiche sociali Ivana Tolardo, dal direttore del Monsignor Signori Mauro Mandrile ai tanti responsabili di associazioni di volontariato coinvolte a vario titolo nell’assistenza ai disabili. Tra tutti la figura di Maurizio Bergia, la cui casa famiglia occupa il piano terra del condominio solidale. Accanto alla famiglia Bergia ci sono diverse realtà: un appartamento abitato da giovanissimi che imparano il valore della convivenza, l’autonomia, la responsabilità e, al contempo, si mettono a disposizione della comunità svolgendo lavori utili al condominio, famiglie con figli diversamente abili che possono contare in questo modo su una rete di aiuti derivante da una comunità solida, coesa.

Gli appartamenti sono già occupati o prenotati. Uno è a disposizione del centro diurno Santa Clara perché gli utenti possano, nelle ore diurne, sperimentare un’autonomia abitativa, cucinando, prendendosi cura degli spazi, mentre due mini alloggi sono a disposizione per eventuali emergenze abitative.

A pieno regime, dunque il Condominio solidale che torna a trasformare via Orfanotrofio in una via dedicata al servizio e alla solidarietà con la casa per anziani Sant’Anna, il Monsignor Signori Provvidenza e il condominio solidale: tre realtà che hanno in qualche modo la possibilità di entrare a contatto le une con le altre, anche in questo caso arricchendo che vi abita e chi vi opera con continui confronti.