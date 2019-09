Infiltrazioni e fessurazioni: interventi urgenti per mettere in sicurezza il santuario di Mellana di Boves

Il Santuario di Mellana è il primo santuario in Italia dedicato alla Madonna della Medaglia Miracolosa; consacrato nel 1903 dal vescovo di Cuneo, è opera di don Giuseppe Garavagno, primo rettore e fondatore.

Di stile neo-barocco, avente pianta a croce greca, è caratterizzato all’interno da ricche decorazioni che sopra l’altare maggiore mettono in risalto la Medaglia Miracolosa. L’intervento prevede il completo rifacimento della copertura sovrastante il Santuario, che risulta gravemente ammalorato.

Numerose infiltrazioni continue e diffuse sono presenti nelle aree di sottotetto, con aree di percolamento sia sulla superficie interna delle pareti perimetrali che sulla volta; il tutto compromettendo lo stato conservativo delle strutture.

La struttura lignea della copertura risulta oramai inadeguata ai recenti parametri di sicurezza statica e sono visibili tracce di fessurazioni dovute alla vetustà degli elementi stessi. La cupola del campanile rivestita esternamente in rame è apparsa staccata e in fase di distacco provocando il percolamento delle acque meteoriche, contestualmente s’interverrà sulle superfici intonacate dei fronti, degradate con aree in fase di distacco.

Don Beppe Laugero, parroco della parrocchia di Mellana: “E’ grazie al contributo CEI dell’8 per mille che si sono potuti programmare i lavori resisi necessari e non differibili. Ci affidiamo alla sensibilità e generosità di tutti per aiutarci a far fronte alla spesa”. Il lavoro è frutto di azione corale e sinergica tra gli uffici di Curia coordinati da Igor Violino, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, su progetto dell’Arch. Luca Soave.