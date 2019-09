La Cgil Cuneo aderisce all'iniziativa di #FridayForFuture con assemblee tematiche nei posti di lavoro

Confermando la propria convinta adesione al movimento e la partecipazione ai cortei sul territorio nazionale, intende aggiungere un ulteriore tassello nel lavoro di sensibilizzazione sul tema, collegando il mondo del lavoro a quello studentesco e giovanile. Il presupposto è che l’ azione sindacale passa attraverso la contrattazione, strumento prioritario per rivendicare il cambiamento . In questa direzione la sfida del Sindacato è una piattaforma integrata che affronti con urgenza l’emergenza climatica, lo sviluppo sostenibile, la riconversione ecologica del sistema produttivo, la tutela ambientale, lo sviluppo di città sostenibili, l’uso efficiente delle risorse. E’ una sfida che deve saper associare l’ uso efficiente delle risorse agli obiettivi di sviluppo sostenibile e che investe necessariamento il lavoro, a partire dalla garanzia della piena occupazione.

In preparazione all’ iniziativa cuneese di venerdì 27 settembre , organizzata da #FridayForFuture Cuneo, la Camera del lavoro provinciale organizza due assemblee aperte in altrettante realtà lavorative, non solo per sensibilizzare l’opinione pubblica in generale, ma per iniziare un percorso di informazione e formazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

La prima assemblea si terrà in Michelin il 25 Settembre e coinvolgerà lavoratrici e lavoratori del sito cuneese , la seconda il 26 settembre presso la Sala Falco della Provincia con i dipendenti dell’ Amministrazione provinciale e dell’Ente Gestione Aree Protette Alpi Marittime.

Entrambe le assemblee vedranno la partecipazione degli studenti e organizzatori del Movimento #FridayForFuture.