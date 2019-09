Le “Pro loco in città” sotto la Zizzola

La città di Bra continua a essere la meta preferita per gli amanti della buona tavola. Ancora non si è esaurita l’onda lunga di Cheese che sotto la Zizzola si danno appuntamento le Pro loco cuneesi per una festa di piazza che avrà come elemento cardine le specialità del territorio, accompagnate da buona musica e da tanto divertimento. Sabato 28 settembre 2019 ritorna infatti la sedicesima edizione di “Pro Loco in Città”, evento organizzato dal Comune di Bra e dal Comitato cuneese dell’Unione Pro Loco d’Italia.

Sono 29 i sodalizi che quest’anno parteciperanno alla grande cena che si svolgerà nell’area appositamente allestita con tavoli e posti a sedere in piazza Carlo Alberto (a partire dalle 18). Tra questi anche diverse realtà proveniente da fuori provincia. Ad accompagnare la manifestazione la presenza di Radio Alba.

Di stand in stand si potranno assaggiare, tra le tante proposte, anguille in carpione e acciughe al verde, fritto misto dolce e salato, bagna cauda, gnocchi al raschera e tajarin ai funghi, friciule, raviole ai porri o ripieni di carne, agnolotti del plin, spiedini di lumache e frittelle di fagioli, senza dimenticare le dolci pesche ripiene e la torta di nocciole con crema al gianduja. Intanto, nella vicina via Cavour si potrà apprezzare grande musica dal vivo.

Oltre al Comitato provinciale Unpli di Cuneo, saranno a Bra le Pro Loco di Canale, Carrù, Cortemilia, Dalmazi, Faule, Genola, Gerbo, Govone, Lombriasco, Magliano Alpi, Montaldo Roero,

Novello, Peveragno, Pianfei, Pocapaglia, Pollenzo, Polonghera, Priocca, Revello, Rocca De Baldi, Rossana, Salmour, Santa Vittoria, Sommariva Perno, Vergne e Vottignasco, oltre agli Amici di Cervere e all’associazione Sarda di Bra Ichnusa.