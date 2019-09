Sommariva del Bosco, il Comune ringrazia dopo una riuscita 14ª edizione di "Amé l’Amèl"

La 14ª edizione del festival dei mieli "Amé l'Amèl" è stata inaugurata con un applauso al sindaco Matteo Pessione, per augurargli di tornare presto al suo posto alla guida del paese.

Il suo vice Marco Pedussia ha aperto ufficialmente la principale manifestazione sommarivese dando il benvenuto ai tanti rappresentanti dei Comuni vicini, al prefetto di Cuneo Giovanni Russo, al senatore Marco Perosino, al nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bra Massimo Caputo, al maresciallo della compagnia sommarivese Angelo Montuori, al presidente dei Sindaci del Roero Silvio Artusio Comba e, ovviamente, a tutti gli espositori e ai tanti sommativesi intervenuti all'evento.

Il vicesindaco ha sottolineato ancora una volta la crescita che la fiera ha avuto nel tempo, portando Sommariva del Bosco a una migliore visibilità tra i comuni del Roero. Gli auguri di una veloce ripresa sono giunti al sindaco Pessione da parte del prefetto e di tutti gli altri intervenuti.

L'assessore Cinzia Spagnolo ha voluto ringraziare in modo particolare tutti i volontari che hanno lavorato per l'evento, l'ente fiera, vero cuore della manifestazione e tutte le associazioni di volontariato, la banda musicale che ha aperto la cerimonia di inaugurazione e le ragazze del gruppo Euritmica per le bellissime coreografie.

A tagliare il nastro è stato il capogruppo degli Alpini Vincenzo Alasia, quale simbolo del lavoro che gli Alpini e le altre associazioni svolgono per il paese.



“Un'edizione che ha dato una grande visibilità al paese – commenta l’assessore alla Cultura, Cinzia Spagnolo –. Un doveroso grazie va a tutti quanti hanno reso possibile questo successo: i tanti volontari, gli espositori, i dipendenti comunali, Slow Food, il sindaco di Santa Vittoria d’Alba e presidente dell’associazione "Valorizzazione Roero" Giacomo Badellino, i relatori dei laboratori sul miele, gli sbandieratori, la Protezione civile, gli Alpini, la polizia rurale, i commercianti che hanno organizzato la sfilata di moda e il concorso vetrine, lo studio Controluce per il concorso fotografico, la professoressa Piovano per le visite guidate, i geometri Gallo per l’allestimento della mostra del Borri".



A condurre l’organizzazione e a preparare i pasti a tema è stato l’ente fiera, guidato dal presidente Marco Chiavazza, che ringrazia tutti i suoi collaboratori e l’Amministrazione comunale per la collaborazione e il supporto.



"Un evento in crescita – è il commento che arriva in conclusione dal Municipio sommarivese –, quindi, capace di unire tutte le forze sociali, politiche ed economiche del paese in un comune lavoro di valorizzazione e promozione delle ricchezze culturali, storiche e gastronomiche che Sommariva possiede".