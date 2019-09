Sommariva Perno, il sindaco dona la Costituzione ai neo maggiorenni

Una cerimonia diversa e importante, per aprire i festeggiamenti della festa patronale di Santa Croce: venerdì 20, nella sala consiliare, i neo maggiorenni della classe 2001 di Sommariva Perno hanno ricevuto dal sindaco Walter Cornero una copia della Costituzione. Fortemente voluta dal vicesindaco Stefano Rosso, la cerimonia ha visto la presenza di quasi tutto il neo Consiglio comunale, che ha così voluto rendere più solenne l’evento di accoglienza e saluto dei 24 neo diciottenni tra i nuovi cittadini di “pieno diritto”.

Il sindaco, salutando i ragazzi del 2001 come i primi sommarivesi del XXI secolo, ha ricordato loro, con belle parole, il significato storico e attuale della Costituzione. Citando Calamandrei, li ha invitati a mettere l’impegno e lo spirito di volontà affinché la Costituzione, che non è “un pezzo di carta”, sia sempre viva e vissuta. Calato nella realtà, questo invito significa per i ragazzi assunzione di responsabilità per se stessi e per il paese; partecipazione attiva all’interno della comunità, nelle tante associazioni di volontariato che già aninamo la vita di Sommariva Perno, ma che hanno bisogno continuo di linfa nuova; “prova” per diventare i futuri dirigenti della Comunità.

Un discorso non banale né di circostanza, ma che guarda al futuro e il cui senso è stato senza dubbio colto dai ragazzi del 2001, molti dei quali sono già impegnati nell’animazione di Estate Ragazzi, nello sport, nell’oratorio. La foto di gruppo e un brindisi finale hanno chiuso una festa semplice, ma significativa, che l’Amministrazione comunale si ripromette di proporre ogni anno.