Dolore e lacrime, a Mondovì, per la scomparsa di Bruno Baduero

Sono ore di dolore, lacrime e commozione a Mondovì. La notizia della prematura scomparsa di Bruno Baduero, ex consigliere comunale, stroncato questa mattina da un malore improvviso mentre percorreva le vie del centro cittadino, si è rapidamente diffusa nel capoluogo monregalese.

Tanti, in questi minuti, i messaggi di cordoglio nei confronti dei suoi familiari, a partire da quello del sindaco, Paolo Adriano: "Quella dell'improvvisa scomparsa di Bruno Baduero è davvero una brutta notizia per la città di Mondovì. Perdiamo un cittadino attento e partecipe, che mai ha fatto mancare il proprio apporto alla comunità. Fino al 2017 sedette ai banchi del Consiglio comunale: l'attenzione e la disponibilità con cui portò avanti le istanze della sua frazione, Sant'Anna Avagnina, gli vengono unanimemente riconosciute. L'amministrazione comunale tutta si stringe intorno alla famiglia in questo triste momento".

Addolorato anche Stefano Viglione, predecessore di Adriano nel ruolo di primo cittadino: "Uomo di grande sensibilità, di una generosità genuina verso gli altri e a favore della propria comunità. Questo il ricordo che porto con me dell'amico Bruno Baduero: la commozione per la sua prematura e inattesa scomparsa è grande e dolorosa. Per Mondovì è stato un amministratore serio e onesto. Negli anni del mio impegno da sindaco è stato un prezioso e valido collaboratore nel ruolo di consigliere comunale, sempre attento alle esigenze della comunità e prodigo di iniziative. Conservo di lui la sincera passione per la città e in particolare per la sua Sant'Anna: ha saputo portare il suo autentico spirito volontaristico a servizio della nostra comunità locale. Una grave perdita per la città, per Sant'Anna e per le tante persone che gli volevano bene. Sono vicino alla famiglia in questo momento di grande dolore".