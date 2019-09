Mondovì sotto shock: malore stronca ex consigliere comunale in pieno centro cittadino

Bruno Baduero non c'è più. Se n'è andato questa mattina, a soli 55 anni, vittima di un malore improvviso che l'ha colto mentre percorreva il centro cittadino.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Mondovì è sotto shock: fino al 2017 Baduero sedeva fra i banchi della maggioranza consiliare, a sostegno del sindaco Stefano Viglione, con il ruolo di referente per la "sua" Sant'Anna Avagnina. Nell'ultima tornata elettorale, invece, si era schierato al fianco di Donatella Garello, uscita poi sconfitta al ballottaggio finale.

Grande incredulità tra i cittadini e i suoi ex compagni d'avventura, che sono soltanto riusciti a dichiarare: "Una notizia troppo brutta per essere vera". Poi, inevitabile, la commozione. Un lunedì tristissimo per il capoluogo monregalese.