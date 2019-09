Prestiti Personali per Dipendenti Pubblici: quali sono le migliori offerte del Mercato

La situazione economica attuale costringe sempre più persone a rivolgersi a banche o finanziarie per richiedere un prestito. Infatti sempre più spesso lo stipendio non è sufficiente per soddisfare le spese mensili. Risulta fondamentale come prima cosa comprendere nel dettaglio in cosa consiste questa particolare tipologia di prestito personale. Inoltre ti spieghiamo quali sono le modalità per poter accedere a questa soluzione. Ecco quindi alcuni suggerimenti in merito alle soluzioni più vantaggiose che puoi trovare oggi sul mercato.



Prestiti personali per dipendenti pubblici: la proposta dell’INPS



I dipendenti pubblici hanno la possibilità di ottenere piccoli finanziamenti rimborsabili in rate costanti tramite il sito https://www.simulazioneprestito.com . Queste vengono trattenute direttamente dalla busta paga del lavoratore attraverso la cessione del quinto dello stipendio. Per poter avere accesso a questa soluzione dell’INPS è richiesta l’iscrizione al fondo della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Gli importi che possono essere richiesi devono essere pari alla singola mensilità. Ciò significa che puoi ottenere da 1 a 4 mensilità nette del tuo stipendio. I tempi per il rimborso sono rispettivamente di 12, 24, 36 e 48 rate. Inoltre hai la possibilità di richiedere anche un prestito i doppia mensilità che è rimborsabile in 48 rate. Al prestito personale per dipendenti pubblici dell’INPS viene applicato un TAN del 4,25%. Per quanto riguarda le spese amministrative è prevista un’aliquota dello 0,50%. Il premio fondo rischi varia a seconda dell’età del richiedente e della durata del prestito. Questo finanziamento è disponibile sia per chi è assunto presso la pubblica amministrazione a tempo indeterminato che determinato.



Come richiedere il prestito?



Per poter accedere a questa soluzione di prestito personale è necessario andare sul sito di NoiPa dove è disponibile un apposito servizio. Attraverso questo è possibile effettuare la richiesta per piccoli prestiti. Grazie a questa nuova funzionalità online si ha il grande vantaggio di poter compiere l’operazione direttamente via web. In questo modo non devi più recarti presso uno degli sportelli INPS presenti sul territorio o presso la propria amministrazione. Una volta che hai inviato la richiesta dal portale il sistema integra i dati economici e giuridici riferiti al dipendente e li trasmette all’INPS. Successivamente l’INPS deve approvare la richiesta. A questo punto le procedure di erogazione si attivano automaticamente. L’importo viene versato direttamente sul conto corrente del richiedente. Oltra a cià e possibile richiedere prestiti anche a società private che li erogano, quali ad esempio i Prestiti Findomestic o il Prestito BancoPosta di Poste Italiane.



Accedere al self service Piccolo prestito: ecco come fare



Il self service messo a disposizione da Noi Pa è nato con l’obbiettivo di portare ad una semplificazione della richiesta oltre che della gestione e monitoraggio del piccolo prestito. Questo ha il principale vantaggio di favorire la riduzione dei tempi per la lavorazione del prestito. Inoltre in questo modo viene eliminata tutta la modulistica cartacea e si favorisce l’automazione dei processi di amministrazione. Entra nell’apposita area personale e accedi al modulo per la compilazione della richiesta. Qui saranno già presenti le informazioni in merito al tuo stipendio certificate da NoiPa. Il servizio permette di poter monitorare lo stato di avanzamento della propria richiesta e di rinunciare se è ancora in lavorazione. Se il dipendente lo desidera ha la possibilità di estinguere anticipatamente il prestito. Infatti grazie all’apposita funzionalità presente sul portale si può estinguere in anticipo il debito residuo.



Come hai potuto vedere se sei un lavoratore della pubblica amministrazione puoi accedere a questa interessante soluzione che prevede il rimborso tramite la cessione di una parte del proprio stipendio. Puoi anche richiedere questa tipologia di prestito anche rivolgendoti ad una banca o finanziaria che abbia sottoscritto la convenzione con l’INPS. Dunque se sei alla ricerca di un prestito personale per dipendenti pubblici non devi fare altro che rivolgerti direttamente a NoiPa. Grazie al nuovo servizio puoi effettuare facilmente la tua richiesta e in questo modo puoi soddisfare la tua esigenza di denaro.