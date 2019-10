Smart work, lavoro da casa e blackjack online: tutte le opportunità del digitale

Leggiamo spesso degli aspetti negativi della digitalizzazione che avvolge ormai la nostra epoca, ma spesso sottovalutiamo tutte le possibilità che ci apre questa vera e propria era che sta attraversando l’umanità. Siamo nel 2019 e dissimulare la realtà affermando che schermi e dispositivi non abbiano avuto un impatto enorme sulla società sarebbe un’ipocrisia, vediamo, però quali possono essere i vantaggi che tutti possiamo trarne che potremmo suddividere nelle seguenti macro categorie:

- Lavoro: inteso sia come strumenti, sia come approccio ed ambiente di lavoro

- Salute: la velocità della trasmissione delle informazioni, ma non solo

- Intrattenimento: è ormai possibile leggere, guardare un film o ascoltare musica dappertutto

- Realtà virtuale e giochi online: dalle prime Nintendo Wii i giochi e gli sport virtuali stanno migliorando in maniera esponenziale

Lavoro da remoto e le app per farmaci e controllo glicemico

Proliferano le piattaforme che offrono la possibilità a clienti di trovare degli ottimi collaboratori e ai sempre più numerosi freelance di trovare dei concreti percorsi lavorativi, fra queste degne di nota possiamo ricordare Upwork.com e freelancer.com. Sempre più aziende si rivolgono direttamente a professionisti “liberi” velocizzando tempi, gare d’appalto e comunicazione, che avviene direttamente con il freelance che sarà in grado di lavorare autonomamente. Crescono anche le opportunità per operatori di customer service e assistenti virtuali, in particolare per chi parla più di una lingua. Per ciò che riguarda la digitalizzazione legata al mondo del benessere e della salute, sono innumerevoli i vantaggi, sia per gli addetti ai lavori (medici, infermieri etc) che per la gente comune: tante le app per monitorare battiti cardiaci, tasso glicemico e per trovare farmaci o la farmacia aperta più vicina.

Intrattenimento e gaming

Uno dei settori che ha maggiormente beneficiato della digitalizzazione degli anni 2000 è quello del gaming e dei giochi online.