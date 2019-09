A Cuneo tante iniziative per festeggiare i nonni, gli angeli custodi dell'infanzia

Il Comune di Cuneo organizza l’annuale “Festa cittadina dei Nonni” che è concepita proprio come momento di incontro e riconoscenza nei confronti dei nonni-angeli custodi dell’infanzia, per sancire il ruolo che essi rivestono nella nostra società ove rappresentano un importante punto di riferimento, una risorsa di grande valore, un patrimonio di esperienza e saggezza cui attingere, oltre a un concreto ed indispensabile aiuto nell’educazione dei giovani all’interno delle famiglie di appartenenza.

La cittadinanza della Terza Età è pertanto invitata a partecipare alle seguenti iniziative ed eventi:

· Mercoledì 2 ottobre 2019 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 al Museo Civico – Laboratorio nonni e nipoti “Gioco di squadra con i nonni”, volto alla creazione di un divertente gioco di squadra tra nonni e nipoti. Età consigliata: 5-10 anni. Iscrizione obbligatoria, posti limitati. Quota di partecipazione: € 5 complessivo nonno-nipote. Per info e prenotazioni: Museo Civico di Cuneo tel.0171.634175 museo@comune.cuneo.it.

· Venerdì 4 ottobre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 “Speciale Festa dei Nonni” alla Casa del Fiume si può! – In occasione della Festa dei Nonni laboratorio nonni-nipoti in cui costruiremo balocchi con materiali riciclati. Prenotazione obbligatoria. Età consigliata: 4-10 anni. Quota di partecipazione: € 3 a persona. Per info e prenotazioni: segreteria organizzativa del Parco fluviale Gesso e Stura tel. 0171/444501 mail: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.

· domenica 6 ottobre 2019 “Festa cittadina dei Nonni” con il seguente programma:

- ore 11,30 Santa Messa in Duomo con la partecipazione del coro “Marco Liprandi” diretto da Valeria Arpino;

- ore 12.45 pranzo presso il Ristorante Self Service “Il Chiostro” – Via Pascal, 6 (locali del Seminario) Per info e iscrizioni entro il 30 settembre 2019 presso i Centri d’Incontro cittadini o presso il Comune di Cuneo, settore Personale Socio Educativo – via Roma 2 (tel. 0171 – 444 450).

- ore 15.30 presso il Civico Teatro “Toselli”: spettacolo con ingresso gratuito (fino a esaurimento posti) allestito dall’Associazione di volontariato culturale “Gli AnimAttori” della Diocesi di Cuneo “Il Povero Piero”. I biglietti gratuiti si possono ritirare presso la Libreria “Stella Maris” di Via F. Cavallotti n.5 Cuneo Tel. 0171/681458.