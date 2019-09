Domenica 29 settembre a Bra c’è “Sport in piazza” e “La Notte dei campioni”

Persino Mila e Shiro chiederebbero il time out con tutto questo programma! Due e più cuori nella pallavolo batteranno insieme a tutti gli altri sport domenica 29 settembre a Bra per l’edizione 2019 di “Sport in piazza”.

La kermesse sportiva intende avvicinare il grande pubblico, ma specialmente i giovani, alle diverse attività sportive: anche quelle meno note. Il punto di forza è la funzione educativa e sociale delle discipline, come fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell’individuo, di prevenzione della salute, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Dalle ore 10, in un’arena che comprende piazza Spreitenbach, piazza XX Settembre e corso Garibaldi con tanto di campetti e stand, saranno presenti ben 40 associazioni cittadine.

Per tutta la durata della manifestazione, sarà un potpourri di esibizioni proposte dagli istruttori a tutti i ragazzi che desidereranno provare a “giocare” allo sport. Negli anni passati, qualcuno è riuscito a “sfondare” e per questo è stata organizzata “La Notte dei campioni”. A partire dalle ore 18, in piazza Spreitenbach, saranno esaltati i successi di chi, nel corso della passata stagione sportiva, ha ottenuto medaglie e piazzamenti in campionati e classifiche di vario livello, mentre alle ore 21, in piazza Caduti per la Libertà, l’alpinista torinese Carlalberto “Cala” Cimenti, racconterà al pubblico le sue imprese in Pakistan in un incontro libero, organizzato dal CAI con il contributo del Panathlon Bra.

Come avvenuto in passato, è in programma una premiazione a sorteggio per il concorso “Prova, gioca e… vinci!”, con l’estrazione delle schede complete dei visti comprovanti l’effettuazione delle pratiche sportive proposte. Calcio, judo, atletica leggera, alpinismo, tiro con l’arco, scherma, bocce, scacchi, ping pong, flowing, danza, twirling, taekwondo, hockey su prato, sci, equitazione, tennis, basket, volley, rugby: qual è il vostro sport?