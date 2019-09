Domenica prossima la Camminata alpina sulla collina a Busca

L'Ana (associazione nazionale Alpini) di Busca, in collaborazione con la Città, con la Podistica Buschese e il gruppo comunale Protezione civile, organizza per domenica prossima, 29 settembre, la quarta “Camminata Alpina sulla collina buschese”.



"Questa iniziativa - dice l'assessore Ezio Donadio -, cui invitiamo tutti a partecipare, sta ottenendo di anno in anno sempre maggiore consenso e sottolinea l’impegno del Comune nel programma di lancio del turismo ecosostenibile sui percorsi collinari, che permettono un giro ad anello fino ad oltre 20 chilometri attorno all’Eremo di Belmonte. Domenica prossima ritorna l'occasione per goderci questa bella opportunità con l'organizzazione del gruppo cittadino dell’Associazione Nazionale Alpini e della Podistica Buschese e con l’assistenza del Comitato locale della Croce Rossa Italiana e della Protezione civile comunale".



Ecco il programma: partenza alle ore 8:30 da piazza Fratelli Mariano, ristoro all'Eremo, passaggio alla Croce e al Monte Pagliano, rientro da via Cascina Abello e Le moie, arrivo alla Casa Alpina, con possibilità di limitare il percorso con deviazione alla Croce e verso Le moie.



Alle ore 12:30 alla Casa Alpina il “pranzo alpino”, cucinato dal gruppo Ana (antipasto, pasta al sugo o con pesto, dolce. Iscrizione Camminata 2 euro; Iscrizione camminata e pranzo 8 euro Edicola Giornalone¸ oppure alla partenza della Camminata, oppure telefonando a Cesare ore serali tel. 0171.937007).

Consigliato abbigliamento idoneo per un percorso escursionistico di tipo “E” (itinerario privo di difficoltà tecniche), opportunamente segnalato.