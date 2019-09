Fossano: aperte le iscrizioni per il concorso di pittura Premio Borgo Piazza

Torna a Fossano il concorso di pittura Borgo Piazza, giunto alla 19° edizione. I pittori i sono invitati a presentare una o due opere a tema libero per partecipare alla mostra collettiva che si terrà nella Chiesa del Gonfalone dal 12 al 20 ottobre prossimi e al concorso legato alla mostra.

È possibile inviare le opere fino al 7 ottobre. Le opere presentate dovranno essere accompagnate dalla quota di iscrizione di euro 10,00 ad opera e relativa scheda con i seguenti dati: “Titolo dell’opera, formato, tecnica, data dell’esecuzione, nome e cognome dell’autore, indirizzo e recapito telefonico/e mail”.

Per partecipare al concorso è necessario iscriversi entro e non oltre lunedì 7 ottobre comunicando i propri dati a: email: borgopiazzafossano@gmail.com; Gianluca - tel. 0172 60753; c/o Bonboncaffé - via Cavour 2 – Fossano; Elena - cell. 339 4731490 - Borgo Piazza.

Il formato delle opere (olio, acrilico, acquerello, tempera, pastello, collage, tecnica mista ecc…) non dovrà superare i 120x100 cm. da incorniciare. Le opere devono essere provviste di appositi ganci per poterle appendere e possono essere esposte con cornice. Tutte le opere partecipanti faranno parte della mostra collettiva presso la Chiesa del Gonfalone (Battuti Bianchi) a Fossano in Largo Camilla Bonardi da sabato 12 ottobre (inaugurazione ore 17,00) a domenica 20 ottobre 2019.

La consegna delle opere è prevista per giovedì 10 ottobre tra le ore 18 e le ore 20 presso la Chiesa del Gonfalone in largo Camilla Bonardi e le opere dovranno essere ritirate al termine della mostra.

Saranno premiate le prime tre opere tra quelle pervenute alla giuria. Il primo premio è di Euro 300.