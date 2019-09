Le luci dell'arte colorano la notte di San Licerio: Guarene saluta il rinnovato matrimonio con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (FOTO)

"A nome di tutta l’amministrazione ringrazio Patrizia Sandretto e Agostino Re Rebaudengo per la grande visione, per la sensibilità e per la rinnovata volontà di investire su Guarene con progetti di qualità assoluta - dichiara l’assessore al Turismo del Comune roerino Claudio Battaglino -. Il successo della giornata di sabato è in primo luogo merito loro, ma non sarebbe stato possibile senza il contributo, spesso nascosto ma determinante, delle tante persone che hanno lavorato dietro le quinte: il personale della Fondazione, i miei colleghi consiglieri e numerosi volontari. Infine grazie ai tanti ospiti che sono intervenuti, agli artisti, ai giornalisti, alle autorità. Sono particolarmente orgoglioso della straordinaria risposta dei guarenesi, che hanno partecipato in gran numero all’evento: una vera festa per la nostra comunità! Il matrimonio tra la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Guarene, sede del suo splendido palazzo, è davvero ripartito nel migliore dei modi, ed è solo l’inizio!".