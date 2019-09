Handbike Memorial Serena: a Walter Groppi di Team Equa il 1° Trofeo Città di Fossano (Fotogallery)

Si è disputato ieri, domenica 22 maggio il Memorial Serena valido per il campionato italiano a squadre. Per la prima volta, questa edizione 2019, ha segnato la nascita del Trofeo Città di Fossano assegnato al vincitore assoluto. Il primo a tagliare il traguardo è stato Walter Groppi di Team Equa che si è dunque aggiudicato, oltre al punteggio valevole per il campionato italiano a squadre, anche questo trofeo.

Nell’H2 maschile il primo posto è stato quello di Igor Peragostini della Tigullio Handbike team, seguito da Ivan Sperone della Passo Cuneo e da Juan Carlos Di Bella della G.S. Rancilio APD.

Per la categoria H3 maschile, la più ricca di atleti, ha chiuso al primo posto Groppi Walter seguito da Francesco Fieramosca della Passo di Cuneo e da Davide Zanotti della GC Apre-Olmedo.

In H4 è un atleta della Sportabili Alba a tagliare per primo il traguardo. Si tratta di Fausto Piccoli, seguito da Maurizio Tallone della cuneese PASSO e da Luciano Spena di Team Mith Bee and Bike.

In H5 maschile ha chiuso in prima posizione Simone Farinati di GSC Giambenini davanti a Fabio Zotta di Sport Team Vallagarina e a Diego Colombari della Passo di Cuneo, penalizzato da una foratura lungo il percorso.

Solo due invece le donne in gara, entrambe della H3 femminile. A chiudere in prima posizione è stata l’atleta di casa, campionessa italiana, Valentina Rivoira con i colori della Passo di Cuneo, seguita da Rosanna Menazzi di Basket e non solo.

Inferiori agli anni scorsi i partecipanti, sia per le temute condizioni meteo, sia perché si tratta di una delle ultime competizioni stagionali e le classifiche sono ormai abbastanza definite. L’appuntamento è dunque per il prossimo anno, magari a inizio stagione con i giochi ancora da definire, per un centro cittadino invaso dalle handbike. Alla partenza il parterre di autorità era nutrito con la partecipazione del consigliere comunale e senatore Giorgio Maria Bergesio, della presidente del consiglio comunale Simona Giaccardi, dal presidente della Cassa di Risparmio di Fossano Antonio Miglio e dall’assessore allo Sport e Manifestazioni del Comune di Fossano Donatella Rattalino, che ha dato il via ufficiale alle tre batterie in partenza. Costante e attiva la presenza di Beppe Tavella, motore propulsivo insieme a Remo Merlo della manifestazione fin dalla sua prima edizione del 2005.