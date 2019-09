Open Baladin incontra Coldiretti Campagna Amica: a Cuneo ricco programma di appuntamenti tra gusto e curiosità

Quattordici show cooking. Tanti saranno gli eventi golosi in programma dal prossimo 10 ottobre all’Open Baladin Cuneo, in piazza Foro Boario, in collaborazione con Coldiretti Campagna Amica, sugli oltre venticinque eventi già calendarizzati fino a fine aprile. Sarà un intrigante viaggio di sapori e storie che profumerà i giovedì d’autunno e d’inverno fino alla prossima primavera.

Al centro i prodotti agricoli Made in Cuneo, dalle eccellenze insignite di una denominazione d’origine DOP o IGP alle tipicità locali meno celebri, tutte da scoprire.

Ogni appuntamento, dalle 18 alle 20, avrà per protagonista un prodotto che un agricoltore di Campagna Amica farà conoscere al pubblico. Emergeranno non soltanto le caratteristiche, ma anche le curiosità e gli aneddoti legati a prodotti agricoli unici, ciascuno dei quali è uno scrigno di storie e tradizioni inscindibilmente legate alla terra d’origine e alle aziende che si impegnano a valorizzarlo.

Le materie prime agricole raccontate dai produttori saranno utilizzate da chef e studenti dell’Istituto alberghiero di Dronero, per realizzare sul momento stuzzicanti piatti con degustazione finale.

Ciascuno sarà servito in abbinamento ad un assaggio di birra Baladin, nel segno della promozione della birra artigianale italiana, cui è chiamato il nuovo Consorzio di tutela promosso da Coldiretti, guidato proprio dal titolare del birrificio agricolo Baladin, Teo Musso.

“Ogni appuntamento sarà un’occasione imperdibile per conoscere il volto umano che sta dietro ai prodotti che ogni giorno portiamo in tavola e per assaporare l’impegno dei nostri agricoltori Campagna Amica a garantire massima qualità ai consumatori - dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo - . Grazie ai nostri produttori raccontiamo un territorio ricco di biodiversità, con tipicità a volte poco conosciute ma di grandissimo valore, che promuoviamo quotidianamente in un mercato sempre più globalizzato e standardizzato”.

“Gli show cooking - dichiara Elio Parola, socio titolare di Open Baladin Cuneo - riflettono anche in questa stagione un messaggio, quello di far trascorrere due ore di serenità ai partecipanti, con assaggi guidati dei piatti cucinati dagli chef del territorio sul momento e serviti in abbinamento alle nostre birre artigianali. Un’esperienza diretta e sul campo, semplice e informale, per la quale utilizziamo uno spazio appositamente concepito all’interno del locale, chiamato ‘Open Lab’, che rappresenta in sé un’apertura ai prodotti d’eccellenza delle nostre zone”.

Gli eventi sono gratuiti e chiunque potrà parteciparvi prenotando presso Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199) o facendolo presente di volta in volta.

Di seguito il calendario degli show cooking di Open Baladin e Campagna Amica.

10 ottobre, ore 18-20: Peperone Cuneo IGP - Aglio di Caraglio

24 ottobre 2019, ore 18-20: Castagna Cuneo IGP

7 novembre, ore 18-20: Bruss di pecora

28 novembre, ore 18-20: Mela Rossa Cuneo IGP

5 dicembre, ore 18-20: Legumi d’Alta Langa

19 dicembre, ore 18-20: Cappone di Morozzo

9 gennaio 2020, ore 18-20: Castelmagno DOP

23 gennaio, ore 18-20: Carota di San Rocco

6 febbraio, ore 18-20: Mais Pignoletto e Ottofile - Nostrale di Grigia

27 febbraio, ore 18-20: Nocciola Piemonte IGP

5 marzo, ore 18-20: Fassone Piemontese

26 marzo, ore 18-20: Riso di Bra - Zafferano

2 aprile, ore 18-20: Murazzano DOP

23 aprile, ore 18-20: Lumaca di Cherasco