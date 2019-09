Successo di pubblico per le giornate del Patrimonio a Bene Vagienna (gallery)

Il maltempo non ha inficiato le due giornate del Patrimonio di Bene Vagienna, sebbene alcuni degli eventi in programma siano stati preventivamente spostati in location al riparo.

Si è trattato di una due giorni di rievocazioni storiche, laboratori e visite guidate nell’area archeologica di Augusta Bagiennorum e al MAB, Museo Archeologico di Benevagienna.

Nonostante il weekend fosse particolarmente denso di eventi enogastronomici e le previsioni non fossero assolutamente rosee, a Bene Vagienna si sono registrati circa 200 partecipanti sui due giorni organizzati da Comune e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.

Il tema di quest’anno era “cultura e intrattenimento” e, alla presente di ben 4 funzionari della Soprintendenza, i visitatori, provenienti da Piemonte e Liguria, hanno avuto modo di immergersi negli aspetti della vita quotidiana di età preromana e romana anche grazie alla presenza di 25 rievocatori storici che hanno contribuito a consentire il confronto di usi e costumi. I rievocatori delle associazioni Prefectura Fabrum e Cohors Veterana – Taberna Civilis hanno dato vita alla rievocazione di un rituale propiziatorio per l’inaugurazione del Capitolium, recentemente sottoposto a interventi di conservazione e valorizzazione.

Domenica 29 settembre proseguiranno gli appuntamenti con la storia con le visite agli scavi guidate dal personale della Soprintendenza e domenica 13 ottobre ci sarà la manifestazione “F@MU, Famiglie al Museo”, attività didattiche e visite guidate per grandi e piccini al MAB.