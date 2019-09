Torna "Il filo di Arianna": teatro sociale e di comunità tra Busca, Cervasca e Cuneo (VIDEO)

Torna "Il filo di Arianna": l'evento conclusivo di teatro sociale e di comunità del progetto Accoglienze. Si svolgerà dal 3 al 6 ottobre tra Busca, Cervasca e Cuneo.

Come ha spiegato, direttore artistico dela compagnia teatrale 'Il Melarancio':

L'evento è stato presentato lunedì mattina in conferenza stampa nella nuova sede del CSV Società Solidale di Cuneo che chiuderà la tre giorni con la festa “Volontariato in piazza” domenica 6 ottobre.

“Il volontariato entra in contatto con la città in piazza della Costituzione – spiega il presidente CSV Mario Figoni –. Domenica saranno 34 le associazioni, sei in più dello scorso anno. Come da tradizione, alle 17.30, ci sarà la battaglia dei cuscini per abbattere ogni barriera. Il volontariato è gioia, ci dà gioia e dobbiamo condividerlo”.

La manifestazione ha il sostegno della città di Cuneo. “Un sostegno forte e convinto – spiega il vice sindaco Patrizia Manassero -: il volontariato è una grande risorsa e, in questo caso, attraverso la disabilità, ci mettiamo tutti in gioco”.

Ricco il programma de “Il filo di Arianna” che coniuga momenti di spettacolo riflessivi e momenti ludici e giocosi.

Giovedì 3 ottobre

ore 15,00 _ Cervasca - Cascina Pellegrino

BENVENUTI A CASCINA PELLEGRINO

inaugurazione della rassegna, visita al centro, giochi d’accoglienza e brindisi con musica a cura di Klezmer Duo

ore 16,00 Cervasca - Cascina Pellegrino C.I.S.A. Ovest Ticino Romentino, Unoteatro, Associazione Genitori Sth ONLUS Galliate

LA DIFFERENZA È UN PASSO DI DANZA

reading sulla disabilità

ore 17,30 Cervasca - Cascina Pellegrino Teatro Potlach

DIRETTORI D’ORCHESTRA

spettacolo teatrale





Venerdì 4 ottobre



ore 15,30 Busca – Casamica

BENVENUTI A CASAMICA

visita al centro tra giochi e racconti

ore 16,30 Busca – Casamica Chille de la balanza

SIETE VENUTI A TROVARMI?

spettacolo teatrale

ore 17,30 Busca – Casamica

MERENDA IN MUSICA a cura di Duo Sciapò





Sabato 5 ottobre

ore 15,30 Cuneo - Centro Lavoro Protetto CLaP Teatro

TERRA

spettacolo teatrale

ore 16,30 Cuneo - Foresta giardino Son de la rue

CONCERTO

ore 17,30

Cuneo - Casa del quartiere Donatello ACCOGLIENZE CONVIVIALI merenda sinoira comunitaria

Domenica 6 ottobre

dalle ore 15 alle 19

Cuneo - Piazza della Costituzione

Le associazioni di volontariato incontrano la città VOLONTARIATO IN PIAZZA in collaborazione con il CSV

Una giornata di festa in cui le associazioni di volontariato del territorio sono le protagoniste per far conoscere il loro operato, le tante attività a favore della collettività e per sensibilizzare la cittadinanza all'azione solidaristica.

Per tutto il pomeriggio azioni, giochi, storie di solidarietà tra musica e teatro con Associazione R.E.S.P.I.R.O.

LUDOBUS e giochi della tradizione Tequila band

ANIMAZIONE MUSICALE

Associazione Nazionale Vigili del fuoco del Corpo Nazionale

POMPIEROPOLI - Dove fare il pompiere è un gioco da ragazzi

alle ore 17,30

spettacolo Compagnia ll Melarancio

LA BATTAGLIA DEI CUSCINI