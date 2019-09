Un tendone da circo permanente a Savigliano: inaugurazione tra spettacoli, ludobus e arti circensi

Era un sogno e si è finalmente realizzato: quello di un tendone da circo permanente, un vero e proprio chapiteau, che possa ospitare spettacoli e performance. A sognarlo e realizzarlo è stato Giuseppe Porcu, fondatore dell'associazione Fuma che 'nduma, una scuola di arti circensi per bambini e adulti.

E il prossimo 28 settembre sarà finalmente inaugurato: con una grande festa dalle 15 alle 23. Dove? A Savigliano, presso i giardini dell’Edificio Longis, con ingresso da via del Follone.

E' questa la grande novità della stagione al via: un colorato tendone da circo come nuovo spazio di aggregazione e spettacolo. E' stato innalzato nel parco dell’edificio Longis a Savigliano, oggi luogo destinato a bambini e ragazzi dall'associazione Oasi giovani. Una sinergia tra due organizzazioni: Oasi giovani e Fuma che 'nduma, che da sempre, con competenza e passione, si occupano di giovani.

L'edificio Longis ed il tendone da circo saranno nei prossimi mesi teatro di iniziative dai contenuti artistici molteplici e multifomi.

Eccone alcuni: un fine settimana dedicato alla musica rap e trap con la speciale partecipazione del recordman Fabio “Shame” Errico, corsi di freestyle e costruzione del testo hip hop, incontri e concerto finale. La replica dello spettacolo teatrale “Faber Fortunae Suae”, lo studio realizzato sul grandissimo cantautore genovese Fabrizio De Andrè dai ragazzi del Liceo Arimondi.

Un fine settimana dedicato al mondo delle DragQueen e poi: spettacoli circensi, corsi di formazione, barbecue e birra Baladin.

Sabato 28 settembre dalle 15 alle 23 l'associazione Fuma che 'nduma invita tutti alla festa d'inaugurazione del tendone, verranno presentate le attività della stagione e tutti potranno sperimentare le magiche arti del circo. Dalle 15 alle 17 Circobus, ludobus e laboratori per i più piccoli dai 6 ai 13 anni. Dalle 17 alle 23 attività, laboratori e spettacoli per adolescenti e adulti Ingresso gratuito. Per info dettagliate sul programma 3332742858