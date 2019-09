Borgo San Dalmazzo: focus sul Nordic Walking da "Bottero Ski"

Sabato 28 settembre alle ore 16,30 presso il mega store Bottero Ski di Borgo Mercato a Borgo San Dalmazzo, verrà presentato il Nordic Walking. La Scuola Italiana Outdoor presenterà la disciplina, le sue caratteristiche e gli innumerevoli benefici fisici e psichici che questo sport regala ai praticanti.

Il Nordic Walking è una disciplina relativamente nuova, alla classica camminata si abbina l’uso dei bastoni, si esegue con una particolare ma semplice tecnica, tutta la parte superiore del corpo quindi diventa parte attiva della camminata, ben il 90% dei muscoli vengono interessati. Si tratta di uno sport completo e ideale per chi desidera unire all'intento dimagrante il raggiungimento di un benessere psico-fisico globale.

Infatti, grazie al Nordic Walking si perde peso, ci si tonifica, si combatte l'ansia, si sciolgono le contratture e si migliora notevolmente la coordinazione e la postura.

Questo tipo di camminata è adatta a tutti, poiché non pesa sulle articolazioni e non richiede sforzi improvvisi, ben il 30% del peso corporeo viene scaricato a terra attraverso i bastoni. La tecnica è bene impararla da un istruttore per non fare errori (soprattutto di tipo posturale), per poi sentirsi liberi di esplorare il mondo passo dopo passo e si pratica ovunque, persino in città.

Alla presentazione seguirà una prima lezione completamente gratuita alla quale potrà partecipare chiunque, senza limite di età, preparazione e condizioni fisiche, sarà sufficiente un abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica, i bastoni verranno forniti dagli istruttori eventualmente per tutta la durata del corso.

A tutti i partecipanti verrà consegnato, al termine della lezione, un gadget firmato Bottero Ski.

Bottero Ski vi aspetta, è comunque gradita la prenotazione, numero massimo partecipanti venti, per info o prenotazioni telefonare al 335 720 2300 o rivolgersi direttamente in negozio.