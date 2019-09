Agricoltura, Bergesio/Centinaio/Vallardi: "Approvata legge valorizzazione piccole produzioni alimentari, storica battaglia Lega diventa realtà"

"L'approvazione unanime da parte del Senato del disegno di legge 728, relativo alle norme per la valorizzazione delle piccole produzioni locali, è un passo in avanti importantissimo per l'intero comparto agricolo e per il Made in Italy. Esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato, una storica battaglia della Lega che diventa realtà, frutto del lavoro di sinergia della Lega al Governo e alla guida del Ministero delle Politiche Agricole, in collaborazione con le Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato.

Obiettivo primario, difendere il lavoro dei nostri agricoltori e sviluppare le potenzialità presenti sui territori, puntando sulla semplificazione e sulla competitività dei prodotti. Un impegno verso i produttori e a tutela degli stessi consumatori. Un'altra promessa mantenuta: possono cambiare le maggioranze parlamentari e i Governi, ma la Lega si batterà sempre e comunque nell'interesse unico della difesa dei nostri produttori e delle eccellenze italiane".



Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura a Palazzo Madama, relatore in aula del provvedimento, Gian Marco Centinaio, già Ministro delle Politiche Agricole, e Gianpaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura del Senato.