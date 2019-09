Il Comizio Agrario di Mondovì organizza un convegno sull'agricoltura sostenibile

Nel settembre 2015 l’Organizzazione delle Nazioni Unite aveva promosso l’Agenda 2030 per uno Sviluppo Sostenibile. Si tratta di un progetto che sostiene la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame, il contrasto al cambiamento climatico e la salvaguardia della Terra nelle sue foreste, biodiversità vegetale e animale, terreni coltivabili.

Studiare quindi l’agricoltura che, di questi ultimi aspetti è custode, vuol dire comprendere gli attuali processi di trasformazione colturale e culturale del mondo rurale. Mondo che attualmente, nelle sue componenti più consapevoli, si pone domande sulle prospettive future, su quale via deve percorrere l’agricoltura di oggi e di domani. I limiti dell’agricoltura industriale appaiono sempre più evidenti: la standardizzazione della forma, della qualità e del sapore dei prodotti agricoli, le monocolture e la coltivazione intensiva, l’impiego di pesticidi che alterano spesso in modo irreversibile la biodiversità, e l’uso di concimi artificiali, l’abbandono di terre considerate marginali, con i conseguenti problemi ambientali e sociali, sono realtà che hanno un impatto negativo sull’ecosistema.

Al contrario, una agricoltura sostenibile deve recuperare il positivo dell’eredità della cultura contadina, il meglio dell’utilizzo della tecnologia con un uso intelligente, le possibilità che la scienza offre per coltivare meglio e bene, per produrre in modo ecologico cibo sano e di buona qualità. Un’agricoltura sostenibile che offra un reddito dignitoso, un lavoro soddisfacente, insieme alla sperimentazione di nuove forme di convivenza sociale e di un rapporto consapevole con l’ambiente di vita, con il paesaggio, con la cultura del territorio.

Per discutere del problema il Comizio Agrario di Mondovì organizza sabato 5 ottobre, alle 9.30, nella sua sede in piazza Ellero 45 in Mondovì, un convegno sugli indirizzi culturali e colturali dell’agricoltura presente e futura.

Grazie agli interventi della professoressa Cristiana Peano e del professor Luca Maria Battaglini, entrambi docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, e del professor Silvio Matteo Borsarelli, noto docente monregalese, si tracciano i positivi percorsi dell’attività rurale tenendo conto delle indicazioni delle Nazioni Unite contenute nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.

Il convegno è aperto a tutti coloro, contadini, studenti e semplici cittadini, che vogliono operare per dare un futuro certo e migliore alla nostra Terra e di conseguenza alle donne e agli uomini di domani.

Programma: ore 9.30-Saluti del Presidente del Comizio Agrario, Pier Franco Blengini; ore 10-Cristiana Peano:"Agricoltura e biodiversità per uno sviluppo sostenibile"; ore 10.30-Luca Maria Battaglini: "Allevamenti e alimenti di origine animale: è possibile produrre in modo sostenibile?"; ore 11-Silvio Matteo Borsarelli: "Un’alimentazione sana per il futuro del mondo"; ore 11.30-Comunicazioni ed interventi/discussione con il pubblico. Introduce e modera Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario.

Informazioni: Comizio Agrario 0174 42114; direzione@comizioagrario.org