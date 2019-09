Al via una rassegna umoristica dedicata al 70° anniversario del Festival di Sanremo

Il Gruppo editoriale Morenews, Edizioni Zem di Vallecrosia (IM) insieme al cartoonist Tiziano Riverso invitano tutti i vignettisti e cartoonist nazionali a partecipare al concorso umoristico: "Festival di Sanremo: 70 anni tra sorrisi e melodie, inserito nella prima edizione della Rassegna Sanremo Humor Festival".

Il Festival della Canzone italiana di Sanremo, il prossimo anno festeggerà il 70° anniversario e diventa una straordinaria occasione per ricordare un evento, che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese. Dalla sua nascita avvenuta nel gennaio del 1951 il Festival di Sanremo è entrato a fare parte del nostro calendario, con i suoi riti, le polemiche, i pettegolezzi e le curiosità. Da sempre in grado di richiamare l’attenzione del pubblico è entrato in tutte le case, dapprima con la radio e poi dal 1955 con la televisione, che in Italia e nel mondo ha reso popolari non solo le melodie, ma anche i volti dei cantanti e dei presentatori. Questa manifestazione ha accompagnato le mode e i consumi di un’Italia, uscita dalla guerra, che si stava modernizzando e trasformandosi da pase rurale a paese industriale fino agli anni duemila. L’obiettivo del concorso è quello di ricostruire la storia di questa manifestazione attraverso disegni umoristici che ricordano e invitano a sorridere di episodi simpatici, personaggi famosi e popolari melodie.

La rassegna è rivolta a tutti i cartoonist e disegnatori, e la partecipazione è gratuita. Gli elaborati dovranno seguire il tema: Il Festival di Sanremo in tutte le sue sfaccettature.

Il concorso suddiviso in due sezioni:

elaborati in bianco e nero relativi agli anni dal 1951 al 1976, che sono stati ospitati dal Casinò di Sanremo elaborati a colori relativi agli anni dal 1977 ad oggi

Le opere dovranno essere inviate in forma elettronica, in bianco e nero o a colori, possibilmente con testo umoristico. 2 opere per autore per ogni sezione nel formato massimo di un A4, in risoluzione 300 DPI, e nei formati TIFF, PDF e JPG.

Altri formati non saranno tenuti in considerazione.

Insieme al disegno si richiede di unire la domanda di adesione allegata al bando.

Scadenze:

•entro 15 novembre 2019 la presentazione delle opere

•entro 30 novembre 2019 la giuria nominata dai soggetti promotori individuerà le opere che saranno esposte in una mostra che si terrà a Sanremo durante il prossimo Festival della Canzone e che saranno inserite in una eventuale pubblicazione.

•entro 20 dicembre 2019 sarà data comunicazione a tutti i partecipanti del risultato della selezione e individuati il vincitore del primo premio e i premi speciali.

Premi:

ai vincitori delle due sezioni è riconosciuto un premio di 200 euro unitamente all’invito a Sanremo durante il prossimo festival di Sanremo per ricevere la targa premio ed inaugurare la mostra degli elaborati partecipanti al concorso.

Ai vincitori sarà inoltre offerto un cesto con prodotti enogastronomici del territorio.

Le opere devono essere inviate al seguente indirizzo email: stampa@edizionizem.com

In allegato il bando di concorso