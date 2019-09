Bra, la Polizia Municipale mobilitata per Cheese: 50 gli agenti impegnati durante la manifestazione

Sono stati oltre 50 gli agenti della Polizia municipale che hanno prestato servizio a Bra in occasione dell’evento internazionale “Cheese 2019 – Naturale è possibile”, per garantire la sicurezza dei visitatori e regolamentare la viabilità.



Oltre all'intero organico del Corpo della Polizia Municipale di Bra, in città sono giunti 35 agenti, provenienti da comandi provinciali e regionali. Tra gli operatori distaccati sotto la Zizzola a supporto del comando locale, anche un agente di Corigliano Calabro – Rossano (Cosenza).



Nei quattro giorni di “Cheese” la Polizia municipale, coordinata dal Comandante Commissario Capo Mauro Taba, è stata impiegata per la regolamentazione della viabilità e nel presidio dell’area interessata dalla manifestazione, che si è svolta in un pacifico clima di allegria e vivibilità. In piazza XX Settembre un Ufficio Mobile è stato a disposizione di cittadini e visitatori per richieste di informazioni, eventuali denunce di smarrimento e/o furto e per la consegna di eventuali oggetti rinvenuti.



Al Comando di via Moffa di Lisio è stata allestita la Sala di Controllo e Coordinamento interforze, costantemente in contatto col personale in servizio sull’evento, e un Posto Medico Avanzato di Primo Soccorso.