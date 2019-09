Cheese anche a Fossano: 25 i delegati da Francia, Canada e Bulgaria ospitate dai soci della Condotta di Fossano

Si è conclusa ieri Cheese, la manifestazione di Slow Food che ogni due anni porta a Bra i produttori dei migliori formaggi del mondo per una manifestazione capace di attirare centinaia di migliaia di persone.

Anche il fossanese è stato coinvolto dalla complessa rete di ospitalità che negli anni Slow Food ha messo in piedi. Da quest’anno, inoltre, sono nate le comunità ospitanti Slow Food di cui Fossano è stata una delle prime aderenti.

Sono 25 i delegati provenienti da Francia, Canada e Bulgaria che sono stati ospitati da altrettante famiglie del Fossanese. Per la maggior parte si tratta di produttori come Janine e Patrick il cui Camembert è entrato proprio quest’anno a far parte dei presidi Slow Food, ma c’erano anche documentaristi e rappresentanti delle condotte straniere.

Ieri sera, lunedì 23 settembre, si è tenuta la cena conclusiva che Slow Food, con il supporto di alcuni sponsor, ha offerto alle famiglie ospitanti che hanno così avuto modo di conoscersi meglio e progettare la miglior accoglienza possibile per il prossimo appuntamento, Terra Madre 2020: “Credo che le famiglie accolgano volentieri per il piacere di entrare in contatto con culture diverse. Nei giorni trascorsi insieme nascono delle relazioni tra le famiglie e si scoprono realtà a volte lontane. Nella cena di ieri abbiamo potuto assaggiare formaggi e salsicce offerte dagli stessi produttori” spiega il fiduciario della condotta Slow Food di Fossano Marco Barberis.

Nel fine settimana scorso, inoltre, a Fossano si è tenuto l’incontro di tutte le condotte della Regione Piemonte. In Piemonte ci sono 26 condotte, una ventina quelle presenti a Fossano, che si sono confrontate su temi pratici per tutta la mattina di sabato terminando poi con un aperitivo organizzato dalla condotta di Fossano: “Per la prima volta la tavola regionale si è svolta a Fossano. Credo sia importante confrontarsi con altre realtà del nostro territorio. Ci sono 3 o 4 appuntamenti all’anno, sempre in città diverse, ma sarebbe bello che si ripetesse in futuro sul nostro territorio”.

Dalla seduta di sabato è emerso che la condotta di Fossano si occuperà dell’organizzazione di 4 proiezioni di film d’essai a Cuneo il prossimo ottobre cui seguiranno degustazioni di prodotti del territorio.