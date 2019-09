Cultura a Fossano: a tu per tu con Ivana Tolardo

Sono trascorsi i primi cento giorni di mandato per la nuova Giunta del Comune di Fossano e ieri, giovedì, il sindaco ha indetto una conferenza stampa per raccontare quanto realizzato e i progetti futuri. Un elenco lungo e dettagliato, ma alcuni punti non sono rientrati nell’elenco per ragioni di tempo.

Abbiamo dunque incontrato l’assessore Ivana Tolardo per fare il punto sulle sue deleghe. La Tolardo ha cinque deleghe: Cultura, Politiche sociali, Pari Opportunità, Gemellaggi e Politiche giovanili.

Nel corso della conferenza stampa di ieri si sono annunciate alcuni elementi delle politiche sociali: “C’è molto da lavorare sul sociale – ha detto l’assessore Tolardo in conferenza stampa -. C’è già stato un incontro della commissione emergenza abitativa le cui misure sono finanziate dalla Fondazione CRC. Si tratta di una prima risposta concreta a chi sta affrontando un periodo difficile. Sono state inoltre assegnate due case di edilizia convenzionate e a breve dovrebbe liberarsene una terza. Sul bando Emergenza Casa ci sono circa 40mila Euro e le domande erano poche rispetto a quanti effettivamente stanno attraversando difficoltà. Ho voluto dare maggiore evidenza al bando perché mancano pochi giorni alla scadenza e credo sia un’opportunità da cogliere”.

Sempre in materia di Politiche sociali l’assessore Tolardo ha espresso il desiderio di proseguire e potenziare le misure di borse lavoro e sostegno alla ricerca di lavoro come strumento per superare le difficoltà.

Non si è invece affrontato in conferenza stampa l’argomento cultura: “A ottobre prenderanno il via alcuni incontri con l’autore. Il primo sarà alla libreria le Nuvole, ma nel futuro mi piacerebbe che gli appuntamenti toccassero diversi luoghi della città” spiega Ivana Tolardo. I nomi degli autori sono ancora coperti dalla riservatezza: “Stiamo definendo accordo con una serie di autori di un certo spessore e ci sono diversi dettagli da definire, ma ci sarà una comunicazione ufficiale non appena avremo tutti i dettagli”. Gli eventi saranno organizzati dal comune, ma “stiamo contattando le diverse realtà del territorio che si occupano di letteratura per collaborare e fare rete. Abbiamo incominciato in questi mesi, ma con l’estate di mezzo ci sono stati degli ovvi rallentamenti e alcuni incontri sono stati rimandati”.

Anche la scrittura avrà uno spazio nel programma culturale di Ivana Tolardo: “Per la prima volta il comune di Fossano aderisce a Incipit Offresi, un’iniziativa nata dalla Biblioteca Archimede di Settimo Torinese che si svolge in diversi luoghi del territorio. Il concorso è aperto a giovani scrittori che hanno un minuto di tempo per leggere l’incipit di un loro romanzo che sarà poi valutato dalla giuria”. Per quest’anno questa iniziativa prenderà il posto di un altro concorso molto sentito dai giovani studenti delle scuole fossanesi: Imbookiamoci, al momento non in programma perché il personale del sistema bibliotecario sta portando avanti un grande progetto di formazione ai docenti sul tema della lettura per i giovani, un progetto importante e volto a fornire strumenti alle scuole per incentivare la lettura tra i giovani.

In campo musicale resta la forte parnership con la Fondazione Fossano Musica e un sogno nel cassetto è una rassegna che metta insieme arte e musica, anche in modo itinerante. Nessun ulteriore dettaglio, però perché: “in questi mesi ho incontrato molte persone, ma vorrei prima mettere a sistema le proposte e confrontarmi con il direttore della Fondazione per valutare la fattibilità. Ora è terminata la densa stagione concertistica estiva della Fondazione e inizieremo a valutare i nuovi progetti”.

Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda la mostra dedicata a Raffaello nell’ambito di Opera Omnia, ultimo capitolo delle tre mostre RAI dedicate ai grandi maestri del passato che seguirebbe Caravaggio e Leonardo da Vinci: “Dobbiamo ancora fare delle valutazioni accurate, quello che è invece più vicino come concretizzazione è la mostra di un noto artista piemontese di cui daremo i dettagli appena possibile. L’amministrazione, inoltre sta prendendo contatti con una casa editrice intenzionata a valorizzare autori piemontesi del passato da riscoprire o contemporanei”.

A filo tra la cultura e le Politiche sociali c’è invece l’intenzione di organizzare incontri con specialisti sull’uso dei social e, soprattutto, sulla distorsione di questo uso.

Rispetto a quanto annunciato ieri in conferenza stampa anche gli aspetti sociali sono stati maggiormente dettagliati: in fase di analisi i regolamenti di consulta giovani e della commissione Pari Opportunità con l’obiettivo “di renderle il più snelle ed efficaci possibili”.

Confermato con convinzione l’appoggio all’Osservatorio Barriere Architettoniche: “Sono molto contenta perché abbiamo a disposizione un contributo cospicuo quest’anno per interventi di abbattimento alle barriere architettoniche”. I primi interventi coinvolgeranno il parco cittadino, via Roma, piazza Romanisio, corso Trento, viale Vallauri, via dell’Annunziata e altre zone.