Ditta albese dona motosega al locale Comando Vigili del Fuoco

C’era anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ingegner Vincenzo Bennardo, alla piccola cerimonia con la quale questa mattina, martedì 24 settembre, Andrea Borio della Borio Fratelli Macchine Agricole di corso Canale ha fatto dono al distaccamento albese di corso Michele Coppino di una motosega Stihl, utile attrezzo che si aggiunge all’articolata serie di dotazioni necessarie agli uomini in forze al comando per lo svolgimento dei numerosi interventi quotidianamente svolti nell’espletamento del loro quotidiano servizio.



L’utensile andrà ad arricchire l’equipaggiamento dei diversi mezzi disponibili nella caserma albese: un’autobotte, un’autopompa serbatoio, due mezzi fuoristrada e un’autoscala, quest’ultima acquistata anni addietro grazie alla raccolta fondi da 150mila euro promossa dalla Famija Albeisa, sottoscrizione cui contribuì in modo decisivo Maria Franca Ferrero.



Dal distaccamento arriva un sentito ringraziamento ad Andrea Borio, rimasto vicino al corpo dopo avervi svolto il servizio militare anni addietro: "Ringraziamo Andrea e la sua ditta, non è la prima donazione che ci fa e fa piacere sapere che, anche dopo diverso tempo, sia ancora legato ai vigili del fuoco".