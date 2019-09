Elva: continuano le strategie sulle risorse energetiche

Nel “Piano Strategico Comunale” che sta prendendo corpo, uno degli obiettivi è il risparmio energetico puntando all’uso delle risorse rinnovabili.

“Con i cambiamenti climatici in corso, anche quassù occorre elaborare progetti accettando l’idea che la montagna non sarà sicuramente indenne dal fenomeno” questo il commento del Sindaco di Elva Mario Fulcheri “ come conseguenza occorre prendere atto che le nostre valli saranno sempre più la fonte di approvvigionamento idrico per la pianura sottostante e non potremo esimerci dal dare il nostro contributo in un rapporto di indispensabile collaborazione tra Monte e Piano”

Questo è uno dei temi sui quali il Consiglio Comunale di Elva pone la massima attenzione.

A giorni inizieranno i lavori per un intervento radicale sugli acquedotti e sulle fonti di captazione.

In previsione di un incremento della richiesta e di una diminuzione nell’approvvigionamento si è pensato di aumentare le riserve, di dotare di un servizio antincendio le località più a rischio evitando le perdite, costruendo nuove e più capaci vasche di raccolta e intervenendo sulle condutture.