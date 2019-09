In esecuzione delle direttive ministeriali il Comune di Fossano a partire dal 26 settembre subentrerà nel sistema di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Per consentire ai tecnici informatici di intervenire per tale subentro si comunica che gli sportelli del SERVIZIO DEMOGRAFICI (presso il primo piano del Palazzo Municipale in via Roma 91) e lo SPORTELLO DEL CITTADINO (in via Cavour 10) saranno CHIUSI al pubblico nella giornata di GIOVEDi' 26 SETTEMBRE.