Giorgio Bergesio incontra il Movimento Donna Impresa: "Le imprese "in rosa" una risorsa importante del territorio da sostenere"

"Ho incontrato le rappresentanti del Movimento Donna Impresa Confartigianato Cuneo, a margine della XXIV Convention Donne Impresa a Roma. L'impresa femminile è una risorsa importantissima per il territorio della provincia di Cuneo, per il Piemonte e per l'intero Paese, da tutelare e sostenere".

Lo dichiara in una nota Giorgio Maria Bergesio, senatore piemontese della Lega.

"I tassi di occupazione femminile per la nostra provincia evidenziano numeri promettenti, ma c'è ancora molto da fare per farli crescere ancora, affinché possano raggiungere le medie europee, promuovendo talento, spirito di iniziativa e meritocrazia".