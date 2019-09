In cattedrale a Cuneo la Guardia di Finanza ha celebrato San Matteo, patrono del Corpo

Lunedì 23 settembre, presso la cattedrale Santa Maria del Bosco a Cuneo, si è celebrata la ricorrenza di San Matteo, patrono del Corpo.

Alla Santa Messa, officiata dal Vescovo di Cuneo e Fossano, monsignor Piero Delbosco, hanno partecipato il comandante provinciale, colonnello Luca Albertario, gli ufficiali comandanti dei Reparti dipendenti, una nutrita rappresentanza delle Fiamme Gialle del capoluogo ed una delegazione delle sezioni dei Finanzieri in congedo (ANFI) di Cuneo, Bra e Mondovì. Al termine della celebrazione, il Comandante ha ringraziato tutte le Fiamme Gialle della provincia per il quotidiano servizio svolto a tutela della legalità economico-finanziaria sul territorio ed ha espresso sincera gratitudine, per aver voluto officiare la cerimonia, al Vescovo, al quale ha donato un crest ricordo - si tratta di un emblema militare - raffigurante lo stemma del Comando provinciale.