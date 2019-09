L’autunno braidese non si ferma con Cheese: sotto la Zizzola parcheggi blu gratuiti per tre sabati consecutivi

La nuova edizione di Cheese ha segnato l’avvio di una stagione autunnale che, come da tradizione, si preannuncia ricca di appuntamenti per la Città di Bra, sempre più meta di visitatori e turisti.

Tra le tante iniziative in programma il ritorno delle “Pro loco in piazza” sabato 28 settembre, “Sport in piazza" e la “Notte dei campioni” il giorno successivo, il nuovo appuntamento con “Da Cortile a Cortile” domenica 6 ottobre e “Wine Around – Vini e dintorni” del 18, 19 e 20 ottobre.



Proprio per agevolare la sosta in città e la possibilità di godere del suo centro commerciale naturale, per braidesi e turisti, l’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere il pagamento dei parcheggi blu per tre sabati consecutivi. Si tratta del 28 settembre, del 5 e del 12 ottobre.

Un’apposita ordinanza è già stata emessa dal Comando della Polizia Municipale.