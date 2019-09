Pioggia di lettere nelle buche dei giovani di Mondovì: "Aiutate la città a muoversi in modo più spigliato"

La finalità? Dare un nuovo slancio alla città. "Ragazze e ragazzi - si legge nel documento -, insieme possiamo disegnare la Mondovì di domani, impegnandoci affinché tutti i giovani possano trovare spazio per le proprie idee, le proprie iniziative, la propria voglia di futuro. Quante volte abbiamo sentito dire che a Mondovì non c'è nulla e non si fa mai nulla? O abbiamo pensato, anche solo per un attimo, che altre città della nostra provincia offrano maggiori attrattive per i giovani? Ciò che vi chiediamo, ora, è di invertire la rotta e di aiutare Mondovì a muoversi in modo più spigliato, più moderno, più innovativo nel rapporto con i tanti giovani che - come voi - ogni giorno la vivono e, ogni tanto, ne restano delusi".