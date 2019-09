Il fascino di Pizzo calabro, la città del getalo e del celebre tartufo di cioccolato e nocciole

Pizzo Calabro è un borgo affascinante, arroccato su un promontorio di tufo a picco sul mare, al centro del Golfo di Sant’Eufemia: un vero scrigno di luoghi ricchi di storia e di arte, attorno a cui si intrecciano miti e leggende.

Questa località pittoresca si pregia di essere la città del gelato. E lo è veramente con il suo celebre Tartufo, che ho gustato nelle mie recenti vacanze in Calabria. È un gelato di cioccolato e nocciole, a forma di semisfera modellata nel palmo della mano, con un cuore di cioccolato fondente ricoperto da una spolverata di cacao amaro e zucchero.

La storia vuole che il Tartufo sia nato per una circostanza fortuita, nel laboratorio della Gelateria Dante. Nel 1952, in occasione dell’importante visita di un principe, era stata fatta una maggiore richiesta di dolci e gelati ai pasticceri di Pizzo. Il titolare della gelateria Giuseppe de Maria, detto “Don Pippo”, aveva esaurito gli stampi per confezionare il gelato sfuso destinato ai numerosi invitati attesi. Non poteva sfigurare. Così nell’incavo della mano con un metodo simile a quello usato per l’arancino (che ben conosceva, avendo origini siciliane) avrebbe sovrapposto una porzione di gelato alla nocciola ad uno strato di gelato al cioccolato. Poi, dopo aver inserito all’interno cioccolato fuso, avrebbe avvolto il tutto in un foglio di carta alimentare e dato alla sua creazione la forma del tartufo. Il segreto sta proprio nella velocità dei gesti, un’arte che solo i più abili sanno fare alla perfezione.

La ricetta originale viene ancora rispettata dai nipoti del maestro De Maria.

La fama del Tartufo ha oltrepassato i confini regionali ed oggi è uno dei prodotti più apprezzati d'Italia. Si distingue dagli altri tartufi gelati per la genuinità della ricetta, la produzione rigorosamente artigianale e la qualità dei suoi ingredienti.

Una curiosità: il Tartufo di Pizzo Calabro è il primo gelato ad aver ottenuto in Europa il marchio IGP (indicazione geografica d'origine).

Una prelibatezza dal cuore cremoso da non perdere, se vi aggirate nei paraggi di Pizzo…..