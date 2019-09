Cervo reale investito e ucciso nei pressi di Demonte: è il secondo in due settimane

E' il secondo investimento di un cervo in due settimane nei pressi dell'abitato di Demonte. In entrambi i sinistri l'animale è purtroppo morto e la macchina coinvolta è rimasta seriamente danneggiata, senza consnguenze particolarmente gravi per le persone alla guida.

E' successo anche stamattina. L'impatto tra il cervo e l'auto, un'utilitaria, è stato fatale per l'animale, la cui carcassa è stata recuperata dalla polizia locale e posta sotto sequestro.

La donna alla guida dell'auto è stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti.