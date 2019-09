Lutto a Cuneo: Debora Di Corrado muore in casa per un malore a soli 29 anni

È stata trovata morta in casa nel pomeriggio di ieri, lunedì 23 settembre.

Debora Di Corrado abitava con i genitori a Cuneo, in frazione Borgo San Giuseppe. Aveva solo 29 anni ed è morta per un malore. Era appena tornata da un viaggio in Perù, dove era andata a trovare una sua amica. E proprio dal rientro aveva cominciato a lamentare un forte mal di testa, tanto che aveva già prenotato una visita specialistica urgente.

La giovane era molto conosciuta in città. Ragazza solare e benvoluta da tutti, era molto attiva. Cantava nel coro della chiesa del Duomo, da poco aveva ripreso a studiare.

Lascia il papà Carmelo, finanziere; la mamma Silvia Ferrara, dipendente della Camera di commercio e la sorella Roberta, medico a Cagliari.

Sulla sua pagina facebook tantissimi messaggi di cordoglio.

Non si conosce ancora la data dei funerali. E' stata disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso.