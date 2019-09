Presunti abusi sessuali nei confronti della figlia, cuneese a processo: "Queste cose mi fanno schifo solo a sentirne parlare"

"Queste cose mi fanno schifo solo a sentirne parlare", lo ha dichiarato oggi in aula il quarantenne cuneese accusato di presunti abusi sessuali nei confronti della figlia di sei anni all'epoca dei fatti.

Fatti che sarebbero avvenuti nell'estate del 2014 durante una vacanza a Riva Ligure. Il processo si sta svolgendo al tribunale di Imperia. L'uomo era separato dalla madre della bambina e, con la nuova compagna, la figlia di lei e l'altro figlio, di 4 anni, aveva deciso di trascorrere qualche giorno in riviera dove aveva da poco aperto un'attività di ristorazione.



Al ritorno dalla vacanza, come hanno raccontato la madre e la nonna della bambina nell'udienza precedente, la piccola avrebbe intrapreso comportamenti anomali per una bimba di quell’età, da sola e insieme al fratellino. Appena la mamma e la nonna le hanno chiesto perché si comportasse in quel modo, la bambina avrebbe fatto intendere che il padre durante il soggiorno in Liguria avrebbe compiuto atti sessuali nei suoi confronti.

Da qui la denuncia ai Carabinieri del Comando di Cuneo con conseguenti indagini e rinvio a giudizio nei confronti del padre che, oggi, è stato ascoltato su richiesta del suo difensore.

L'udienza si era aperta con la perizia del dottor Martini che era stato incaricato di trascrivere un audio registrato dalla nonna della bambina nella quale la stessa avrebbe raccontato i presunti abusi subiti. A seguire sono stati ascoltati gli ultimi testi dell'accusa, un'insegnante della presunta vittima e il maresciallo che ha condotto le indagini, e quelli della difesa: la compagna dell'imputato e sua figlia anch'esse, come detto, presenti durante il soggiorno a Riva Ligure del 2014.

Dopo i testi è stata la volta dell'imputato che ha più volte definito schifezze ciò di cui è accusato e che ha ripercorso il rapporto con la mamma della bimba, sua ex compagna, costituitasi parte civile nel processo insieme alla madre, nonna della bimba.

"Queste cose mi fanno schifo solo a sentirne parlare – ha detto l'imputato. Per il mio senso del pudore sono sempre stato attento a non avere rapporti che potessero essere visti dai miei figli. Sto male a non vederli, piuttosto che fare queste schifezze mi suiciderei, i bambini non si toccano". L'uomo ha poi raccontato anche di non aver visto i figli per oltre quattro anni prima dell'udienza del 10 settembre scorso: "Il giorno dell'udienza ho rivisto i miei figli, il bambino mi è saltato in braccio stringendomi forte al collo. Anche mia figlia si stava cercando di avvicinare, ma è stata trattenuta dal nonno che mi ha invitato a sparire e così ho fatto".

Si è conclusa dunque in questo modo la fase istruttoria, mentre dalla prossima udienza, fissata per il 29 ottobre, inizierà la discussione davanti ai giudici Donatella Aschero, Francesca Minieri e Antonio Romano.