A Borgo San Dalmazzo le iniziative del Civico Istituto Musicale

Venerdì 27 settembre, alle 18,30, si concludono i concerti diffusi autunnali del Civico Istituto Comunale di Borgo San Dalmazzo con “Après-Midi in AperiConcerto. Lo spettacolo è in programma il Bar Pasticceria Audisio in via Garibaldi a Borgo San Dalmazzo. La formazione, nata dai corsi jazz dell’Istituto Musicale Dalmazzo Rosso, è formata da Sebastiano Dotta (chitarra e sax), Samuele Sugliano (Chitarra midi), Massimo Epinot (chitarra synth), Adriana Isoardi (basso), Lorenzo Coniglio (batteria).

"La manifestazione - afferma il direttore dell'Istituto, Fabrizio Buffa - è uno dei punti di forza dell'Ente borgarino: unire la didattica e le lezioni in aula con occasioni per fare musica fuori dalle mura scolastiche. Il nostro sforzo e quello dei docenti è sempre trasmettere competenza e passione nonchè corstruire opportunita per esprimersi, a tutti i livelli ed in tutti i generi musicali. In questo periodo sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico".

I corsi? "Sono aperti a tutte le età, dalla “Musica in Culla” che presentiamo quest’anno per mamme e bambini da 0 a 36 mesi, a musica come gioco per gli anni successivi, fino a tutto il ventaglio di corsi nei vari indirizzi classico, pop/rock, jazz e tradizionale occitano, sia a livello accademico che amatoriale. Ciò anche con la possibilità di preparare le certificazioni internazionali ABRSM e le prove di ammissione nei Conservatori".

La segreteria è aperta in settembre martedi e giovedi dalle 17 alle 19 (3275505001). “Scuola aperta” per visite ed informazioni giovedi 26 dalle 17 alle 19 (per ragazzi, giovani ed adulti) e venerdi 27 dalle 1630 alle 1830 (per bambini dal 4 agli 11 anni) Ogni informazione su www.civicoistitutomusicale.it