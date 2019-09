A Frabosa Sottana conto alla rovescia per il Galà della Castagna d’oro

Si arricchisce e si delinea in maniera netta il programma della Trentunesima Edizione del Galà della Castagna d’oro, che si terrà a Frabosa Sottana dal 4 al 6 ottobre 2019.

L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Mondolè sotto la consueta ed esperta regia di Paolo Bruno e con il Patrocinio del Comune di Frabosa Sottana, per il 31^ compleanno offre al suo pubblico un ricco e poliedrico programma.

Lo “scrigno” di prestigiosi ospiti che riceveranno l’ambito Premio Castagna d’Oro è ormai definito, saranno infatti a Frabosa Sottana: l’intramontabile C.T. Arrigo Sacchi, il giornalista sportivo Marino Bartoletti, il grande allenatore Sandro Campagna, il campione dello sci Dominik Paris, la stella del nuoto Benedetta Pilato e la dottoressa Marta Busso.

Classe 1946, Arrigo Sacchi è stato Commissario tecnico della Nazionale Italiana vicecampione del mondo al Mondiale 1994, è considerato uno dei migliori allenatori della storia del calcio. I suoi metodi di allenamento e le sue idee e convinzioni sono stati spesso oggetto di discussione.

Classe 1963, Sandro Campagna, ex pallanuotista, è l’allenatore della Nazionale di pallanuoto italiana che il 27 luglio 2019 ha guidato il Settebello sul tetto del mondo vincendo la medaglia d’oro ai mondiali in Corea del Sud.

Classe 1989, Dominik Paris, sciatore alpino con 16 vittorie all'attivo, è il terzo sciatore italiano più vincente di sempre dietro Alberto Tomba e Gustavo Thoni. Oro ai mondiali di Svezia a febbraio 2019.

Classe 2005, Benedetta Pilato, giovanissima talentuosa del nuoto stile rana, è stata l'atleta azzurra più giovane a debuttare in un campionato mondiale. A luglio 2019, in Corea del Sud, è entrata nella finale dei 50 rana con il terzo miglior tempo, dopo aver stabilito il nuovo record italiano. Il giorno seguente si piazza sul secondo gradino del podio nella gara veloce della rana.

Classe 1993, laureata in medicina con il massimo dei voti e un futuro prossimo in Germania dove si sta specializzando per diventare pediatra, Marta Busso ha recentemente risolto un caso clinico giudicato ‘impossibile’ dai luminari americani in merito ad una malattia rara.

Il Galà della Castagna si inaugura venerdì 4 ottobre alle 20.00 al Gala Palace con una raffinata Cena di Gala a “quattro mani” curata dallo Chef Alessandro Mecca (Ristorante Spazio 7 di Torino, 1 stella Michelin) e dallo Chef Antonio Ietto (Ristorante Ezzelino - Miramonti di Frabosa Soprana).

Alessandro Mecca, torinese di 35 anni con una notevole e fulgida carriera presso chef di fama nazionale ed internazionale, dal 2015 trova il suo regno nel Ristorante Spazio 7 e si aggiudica 1 stella Michelin; a Frabosa Sottana porta il suo talento innovativo.

Antonio Ietto, affermato chef e allievo del grande Ezio Santin, presenta le sue ricette legate ai sapori della tradizione piemontese.

Dunque quattro sapienti mani che, lavorando in perfetta sintonia, propongono per la cena di Gala un menù con piatti originali e contemporaneamente rispettosi delle tradizioni gastronomiche del Territorio.

Il servizio di sala durante questa speciale serata, come già nelle scorse edizioni, sarà curato in maniera impeccabile e professionale dagli allievi dell’Istituto Alberghiero Giolitti di Mondovì, coordinati dai loro insegnanti.

Sabato 5 ottobre alle 21.00, presso il Gala Palace, Marino Bartoletti intervisterà “a tu per tu” il grande Arrigo Sacchi; seguirà la presentazione dei Campioni e il divertente spettacolo, direttamente dal palco di Colorado, dell’esilarante Claudio Lauretta, con la sua carrellata di imitazioni.

Visto il successo dello scorso anno, nelle giornate di sabato e domenica sarà allestita in Piazza Sacco un’ampia area di Street Food curata dalla Fiori Eventi.

Domenica 6 ottobre si apre la grande giornata fieristica, con bancarelle di prodotti tipici e artigianato e caldarroste a volontà. Alle ore 11,00 all’esterno del Gala Palace si terrà la conferenza stampa condotta dai giornalisti Gianni Scarpace e Luisella Mellino, dove i prestigiosi ospiti sveleranno simpatici aneddoti e curiosità e saranno a disposizione del pubblico per autografi e domande.

Alle 14.30 la cerimonia di premiazione al Gala Palace, sotto la regia di Sandro Federe con la consegna del Premio Castagna d’Oro ai super ospiti.