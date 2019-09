A Savigliano il laboratorio teatrale per quanti desiderano esprimersi con il magico gioco della recitazione

"La Barca dei Soli", in collaborazione con "A Scuola di Libertà", propone un Laboratorio di teatro aperto a tutti coloro che desiderano esprimersi attraverso il magico gioco della recitazione. “Be freak…be yourself!” è il motto di quest’anno. Quindi sii te stesso e trova la tua libertà sul palcoscenico.

Ripercorrendo i presupposti e i fondamenti essenziali dell'arte teatrale, questo percorso permetterà agli allievi di mettersi in relazione con l'altro e con la dimensione scenica favorendo le particolarità e il potenziale artistico di ognuno. Durante le lezioni verranno utilizzati i metodi Gaulier, Lecoq e Grotowski.Il laboratorio è a cura di Claudio Del Toro diplomato all’École Philippe Gaulier di Parigi.

Sono previsti due gruppi.

Primo Livello dedicato a chi si affaccia al mondo del teatro per la prima volta.

Secondo Livello dedicato ai “veterani”: allievi che hanno già partecipato ai nostri corsi in passato.

Le lezioni si terranno ogni lunedì dalle 18.30 alle 20.30 (allievi di primo livello); dalle 20.30 alle 22.30 (allievi di secondo livello) Per conoscere l'attività e partecipare alla lezione di prova gratuitamente è necessario prenotarsi via mail labarcadeisoli@yahoo.it o telefonare al numero 393 925.26.12 (anche inviando un whatsapp)

Quando: Lunedì 7 ottobre ore 18.30 (primo livello); ore 20.30 (secondo livello) prima lezione di presentazione GRATUITA

Dove:Out of Dance via Molinasso, 24, Savigliano.

Per informazioni e iscrizioni: labarcadeisoli@yahoo.it ; 393 9252612