Al Centro Cinofilo Etologico "Porta della Langa" ASD di Carrù arrivano i cani nordici

Gli appuntamenti e le novità non terminano mai al Centro Cinofilo Etologico "Porta della Langa" ASD di Carrù e, questa volta, tocca ai "cani nordici"!

Cani da slitta, dimostrazioni e molto altro durante il primo "OPEN DAY SLEDDOG".

I membri dello Staff vi aspettano 28 Settembre a partire dalle ore 14.30 in Via Langhe 96.

Durante l'Open Day ci sarà la possibilità di approfondire le tematiche riguardanti i cani da slitta, le razze nordiche e, in particolare, l'Alaskan Malamute.

L'evoluzione da necessità a sport ha portato l'avvicinamento a discipline affini allo Sleddog, anche per i proprietari del singolo cane, che vogliano vivere nuove esperienze per divertirsi e creare una forte sintonia con il proprio amico a quattro zampe.

Sarà disponibile materiale esemplificativo e ci sarà la possibilità di una piccola prova dell'attrezzatura.



Programma della giornata:

- scelta dello sport di traino più adatto al proprio cane

- i materiali (imbragature, linee, collari...)

- il mezzo (scooter, carrello, slitta...)

- introduzione alle varie discipline e breve prova pratica

- come gestire il cane nordico/sportivo nelle differenti stagioni

- brevi cenni sulla normativa attuale che regola questi sport



Per info: 333.6630789



Quota di partecipazione 5€.

Il ricavato sarà destinato ad una raccolta fondi per le attività del centro cinofilo.