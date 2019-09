Il 29 settembre a Fossano si pedala per regalare sorrisi

Il 29 settembre a Fossano torna l’appuntamento con “La pedalata del sorriso”, cicloturistica non competitiva sulle strade del fossanese per raccogliere fondi a sostegno delle attività di beneficenza del centro equitazione disabili.

Il ritrovo è previsto alle ore 9.15 in piazza Battuti Rossi. Alle 10 partirà la pedalata su un tracciato di circa 20 km. L’arrivo al Centro di equitazione disabili è previsto entro le 12.45 per procedere, alle 13 con “Serena rifornimento”, originale pausa gastronomica seguita, alle 15.30 da un pomeriggio di giochi e intrattenimento per continuare a sorridere.

I pettorali sono in distribuzione fino alla partenza con un contributo minimo di 1 Euro presso: “La casa di Anna”, “Profumi e segreti”, “Il risuolificio”, “Il bar Castello”, “Lo spaccio degli Occhiali”, “la Legatoria il Milione”, la tabaccheria “La scaletta” e nelle postazioni allestite in città.