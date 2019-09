Retornem a casa- La festa de Lou Dalfin torna nella Valli Occitane

Il 27-28-29 settembre 2019 la Valle Stura ospiterà la XXIX Festa di Lou Dalfin. Il gruppo leader della musica d’òc torna alle proprie origini geografiche.

La festa

Nata nel 1991 come occasione per ringraziare il pubblico che con tanta costanza aveva partecipato ai concerti di quell’estate, la manifestazione è diventata nel corso degli anni un appuntamento insostituibile per gli appassionati della cultura occitana. Sul palco delle varie edizioni si sono alternati in questi tre decenni tutti i principali gruppi della musica d’òc cis/transalpina e dintorni da Massilia Soud System alla Talvera, da Patrick Bouffard a Castanha e Vinovel, passando per Modena City Ramblers e Dubioza Collectiv. Seminari, mostre, balli, convegni e incontri hanno completato e arricchito il panorama di ogni scadenza annuale.

Per la XXIX Edizione, il gruppo raddoppia e ritorna a Demonte, dove tutto ebbe inizio, e invita amici e pubblico a una nuova tre giorni di strumenti, musica e danza. A fine ottobre Lou Dalfin ritorneranno poi sul palco, questa volta a Saluzzo, per una nuova edizione di Uvernada, la grande festa d’autunno delle genti occitane, in collaborazione con Occit’amo Festival e Terres Monviso.

Il programma

L’edizione 2019 della Festa di Lou Dalfin prevede una durata di tre giorni nella cornice della bellissima Valle Stura:

Venerdì 27/09 Aisone (Centro Fondo)

Dalle ore 21,30 Immagini in musica: proiezione dei migliori scatti di Primadoc 2019 a cura della Community Fotografica di Instagram Ig Piemonte, commentati dalla musica di Simonetta Baudino e Giuseppe Quattromini. Lou Pitakass in concerto con presentazione del nuovo disco.

Sabato 28/09 Demonte

Nel pomeriggio inaugurazione della Mostra di Liuteria. Ghironde, cornamuse, flauti, organetti presentati dai migliori artigiani del settore.

Dalle ore 18,30 nei bar del paese Cassa-crosta (apericena) con musica dei gruppi Lou Sitour, Jean Paul Faraut , Dario Robi e Fabri.

Ore 21,30 (Palatenda) grande ballo con Bogianen e Quimera con ospiti





Domenica 29/09 Demonte

Dal mattino: Mostra della Liuteria e Lo Ferre que talha (mostra di coltelli occitani)

Ore 12,30 (Palatenda) grande pranzo occitano

Ore 15,00 (Palatenda) concerto con Lou Seriol e Lou Dalfin

Ore 19,00 Festiona (A Lu Bac) Aperitivo di commiato

I gruppi

Simonetta Baudino (ghironda, organetto, boha e flauti) è uno dei più noti e validi esponenti della nuova musica occitana. Affianca a una sterminata attività concertistica un preziosissimo lavoro didattico. Per l’occasione è accompagnata da Giuseppe Quattromini (fisarmonica e chitarra).

Lou Pitakass formato da elementi di età compresa tra i 17 e i 19 anni rappresenta una delle più interessanti espressioni del panorama musicale d’òc cisalpino. Luca Declementi (organetto, voce), Davide Bagnis (batteria), Daniele Mauro (basso), Loris Giraudo (organetto, ghironda), Gabriele Arnaudo (organetto, ghironda).

Lou Sitour nuovissimo gruppo di ballo d’òc, formatosi intorno al polistrumentista della Valle Stura Alessio Carletto, accompagnato per l’occasione da ghironda, violino, flauto, basso e organetto. Fanno parte del gruppo Anna Damiano, Anastasia Masaneo, Daniel Bono, Claudia Chioso, Stefano Bongiovanni.

Jean Paul Faraut sicuramente il più grande tamborinaire (suonatore di globe e tamburino) della contea di Nizza.

Dario, Robi e Fabri clarinetto, fisarmonica e basso per il grande repertorio della Val Vermenagna.

Lj Bogianen Gruppo di rap occitano/piemontese/tamarro. Dopo un periodo di catalessi è recentemente rinato per proporre il proprio repertorio di danze-canzoni. Luca Martin Poetto (voce), Francesco Cavallero (ghironda, voce), Samuele Cappa (elettronica).

La Quimera

Gruppo di musica da ballo energetica, tra la Louisiana e Robilante. Annovera tra i suoi componenti Roberto Avena, grande talento della fisarmonica d’òc. Sergio Berardo, Riccardo Serra, Carlo Revello, Robi Avena, Enrica Bruna. Per questa serata speciale la Quimera farà ballare il pubblico avvalendosi della partecipazione di numerosi ospiti, tra cui spicca Chiara Cesano, la più importante violinista delle nostre valli.

Lou Seriol Rock ‘n Roll, Ska e Folk si fondono in una miscela esplosiva nei concerti dell’ormai longeva formazione della Valle Stura. Centinaia e centinaia di concerti in tutta l’Occitania e altrove. Si sono esibiti alla seconda edizione della Festa, nel 1992. E’ formato da Stefano Degioanni (voce), Edoardo Degioanni (organetto), Benjamin Newton (basso), Adriano Rovere (chitarra), Roberto Gaia (batteria). Non suona con Lou Dalfin da dieci anni.

Lou Dalfin Solamente a partire dal 1991 ha tenuto 1400 concerti. E’ il gruppo che ha inventato la musica occitana come la intendiamo oggi. Leggenda. E’ formato da Sergio Berardo (ghironda, cornamuse, voce), Dino Tron (fisarmonica, organetto, cornamuse), Riccardo Serra (batteria), Carlo Revello (basso), Enrico Gosmar (chitarra), Mario Poletti (plettri), Enrica Bruna (flauti). Non suona con Lou Seriol da 10 anni.