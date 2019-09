Ruota panoramica alta 25 metri, Family Day e Santa Messa al Luna Park dell’Oktoberfest Cuneo

Come gran parte dei cuneesi ormai sanno, il Paulaner Oktoberfest Cuneo non è solo birra: è una vera e propria festa in stile bavarese, fatta di cibo, attrazioni e momenti di spettacolo con musica e fuochi d’artificio. Ma è anche tradizione, con la celebrazione della Santa Messa all’aperto, nel parco dell’evento, in programma domenica 29 settembre alle ore 10,30. Dopo la parata inaugurale alle ore 17,30 di giovedì 26 settembre, invece, appuntamento alle ore 22 per il grande spettacolo piromusicale di apertura dell’evento che per 12 giorni porterà aria di festa in città e che si ripeterà nella serata conclusiva di lunedì 7 ottobre.

Torna il Luna Park, ricco di attrazioni e novità nell’area verde attrezzata. Divertimento assicurato per tutte le età, con l’antica giostra dei cavalli, le classiche giostre a catene, gli autoscontri, i dischi volanti, ma soprattutto una nuova ruota panoramica di ben 25 metri di altezza, dieci in più rispetto a quella degli anni passati. Per i più audaci, immancabili le giostre da brivido e adrenaliniche, mentre per i più piccoli la scelta è tra tappeti elastici, la casa degli specchi, e colorate giostre con la coda da “acchiappare”. Il parco divertimenti è aperto tutti i giorni a partire dalle ore 15 e nel week end dalle ore 11. Previsti anche per quest’anno i “Family Day”, ovvero attrazioni a metà prezzo sia per adulti che per bambini tutti i sabati e domeniche di apertura.

La tradizionale Santa Messa cittadina nel parco, prevista per domenica 29 settembre alle ore 10,30 e, in caso di maltempo, si terrà comunque all’Oktoberfest all’interno del grande padiglione. Gli spettacoli piromusicali in programma, come di consueto, sono due: il primo nella serata inaugurale, con affascinanti giochi di luce ed effetti sonori per iniziare la festa alla grande e il secondo durante la serata di chiusura di lunedì 7 ottobre, che sarà allietata anche da uno spettacolo finale a sorpresa. Tutti gli aggiornamenti sul sito web e suo canali social dell’evento.