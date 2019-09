Scrittorincittà tornerà a Cuneo da mercoledì 13 a lunedì 18 novembre. Il festival letterario è alla sua XXI edizione.

Un progetto ad ampio raggio del Comune di Cuneo, parte integrante delle attività curate dalla Biblioteca civica e dall’Assessorato per la Cultura, articolato in vari momenti dell’anno con attività, incontri, reading, spettacoli, laboratori e che culmina in novembre con una cinque giorni fitta di eventi. Più di 200 appuntamenti (di cui oltre 100 destinati a scuole, bambini e ragazzi) con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti (letteratura, arte, sport, scienza, musica...) per raccontare al meglio le diverse sfaccettature del tema/filo conduttore. Proprio queste tante voci, così differenti tra loro, costituiscono la forza di scrittorincittà.

La voce è come il vento, invisibile ma forte. La voce è parte di noi. La voce, ogni voce, è sempre all’aperto e non ha un tetto sotto il quale ripararsi. La voce ha peso anche se non pesa nulla, la voce nasce dentro ma per esistere deve uscire, andarsene, a volte fuggire.

Quest’anno scrittorincittà è dedicato alle voci, e le voci non hanno età, o forse hanno tutte le età. scrittorincittà anche quest’anno offre un centinaio di incontri per bambini e bambine, ragazze e ragazzi. Di questi, decine di incontri sono espressamente destinati alle scuole. Numerosi autori arriveranno a Cuneo espressamente per incontrare i lettori studenti e i loro insegnanti di tutte le scuole e di tutte le età, dal primo anno della scuola dell’infanzia fino a chi studia per la maturità.

È un’occasione importante per gli istituti scolastici, che ritrovano autori amati dai ragazzi, sorprese, novità… A tutti è chiesto di leggere i libri, di prepararsi, di allenare la curiosità, di lavorare sulle parole degli ospiti: è il modo migliore per accogliere un autore.

Tanti incontri, tanti autori.

In allegato, il comunicato stampa relativo al programma scuole.

Tutti i dettagli degli appuntamenti sul sito www.scrittorincitta.it