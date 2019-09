A Fossano al via il Cineforum al Cinema Teatro I Portici

Con la riapertura dopo la pausa estiva riprendono le iniziative del Cinema Teatro I Portici di Fossano. Prima in ordine di tempo è il CINEFORUM. Al nostro affezionato pubblico, che lo ha premiato negli anni con un enorme successo di abbonati, il Cineforum offre quest'anno una selezione di 34 imperdibili film. La nona edizione riprende con alcune conferme importanti: la Cineforum Academy (un progetto formativo in collaborazione con le scuole superiori cittadine per sensibilizzare il pubblico giovanile e fornire i necessari strumenti di codifica del linguaggio cinematografico), Versione Originale Academy (la possibilità di assistere ai migliori film della stagione cinematografica in versione originale sottotitolata e ottenere un credito formativo) e A scuola di Cinema (i laboratori di cinema in collaborazione con AIACE). Continua la collaborazione con l'Officina del Possibile con la proposta di una mini rassegna sui temi sociali: 27 novembre Mio fratello rincorre i dinosauri, 11 dicembre L'ospite, il 29 gennaio Ben is back, l' 11 marzo Tutto il mio folle amore, il 18 marzo Vivere e il 13 maggio Dio esiste, il suo nome è Petrunija.

Novità di questa edizione è la prima edizione di Che cine, ragazzi!, una minirassegna di film per le classi terze medie e il ritorno di TravelForum in collaborazione con Giada Viaggi con la proiezione il 20 maggio di Un giorno di pioggia a New York.

Trasmettiamo qui di seguito la prima parte del programma fino al 18 dicembre:





DOLOR Y GLORIA

LA DONNA DELLO SCRITTORE

IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA

CYRANO, MON AMOUR

RACCOLTO AMARO

L'AMOR FLOU – COME SEPARARSI E RESTARE AMICI

VICE – L'UOMO NELL'OMBRA

IL TRADITORE

EDISON – L'UOMO CHE ILLUMINO' IL MONDO

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

UN VALZER TRA GLI SCAFFALI

L'OSPITE

LA VITE INVISIBILE DI EURIDICE GUSMAO





Abbonamento intero: 34 film a 70€

Abbonamento ridotto (under 18, over 65, militari, studenti universitari e convenzioni): 34 film a 55€

Abbonamento Cineforum Academy (riservato agli studenti): 34 film a 34€





Prezzo intero singola proiezione: 6€

Prezzo ridotto (under 18, over 65, militari, studenti universitari e convenzioni) singola proiezione: 5€





La Rassegna si svolgerà tutti i mercoledì dal 25 Settembre 2019 al 27 Maggio 2020

alle ore 16.30 e 21.15.