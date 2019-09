"La luna: porta verso le stelle", il convegno Beccaria ai licei di Piazza di Mondovì

È ormai alle porte la IV edizione del Convegno G.B. Beccaria. Quest’anno s’inserisce nella “World space week”, che si celebra in tutto il mondo dal 4 al 10 ottobre: un’iniziativa che prevede una miriade di eventi legati allo spazio, organizzati da agenzie spaziali, scuole, planetari e musei, sincronizzati in un arco temporale comune per avere un maggior impatto sugli studenti e sul pubblico.

Il progetto del Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì si realizza grazie al finanziamento ottenuto dalla Fondazione CRC - Bando di Concorso “Bravi in ricerca” che ha come principale obiettivo quello di stimolare la curiosità degli studenti verso le tematiche scientifiche attraverso l’incontro diretto con i principali protagonisti della ricerca.

Il Convegno è patrocinato dal Comune di Mondovì e si avvale della collaborazione dell’Associazione Ex Studenti, costituita negli scorsi mesi.

In quest’anno, in cui l’umanità celebra il 50esimo anniversario della Missione spaziale Apollo 11 e del primo passo dell’uomo sulla Luna, il Convegno G.B. Beccaria non può che condividere la scelta del tema della settimana mondiale dell’astronomia: “The Moon: Gateway to the Stars”.

In conformità con le finalità generali del Convegno, anche quest’anno il programma prevede interventi di carattere scientifico e umanistico, rivolti agli studenti e aperti alla cittadinanza, con la partecipazione di giovani ricercatori, di docenti universitari, di esperti e protagonisti del mondo della tecnologia spaziale, che si avvicenderanno nel pomeriggio del 4 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Bruno dei Licei di Piazza, e nella mattinata del 5 ottobre dalle 8.30 alle 12.30, presso il Teatro Baretti.

Fedele alla sua tradizione, il Convegno propone ancora aspetti di storia della fisica correlati alla figura dello scienziato monregalese G.B. Beccaria, al quale è dedicato il MuBec, esposizione museale del patrimonio storico della scuola, che sarà aperto ai visitatori nel pomeriggio del 4 ottobre.

A G.B. Beccaria sarà dedicata anche una passeggiata di carattere turistico-scientifico, riservata a studenti, famiglie e docenti dei Licei, con partenza dalla sua casa natale in via Beccaria, tappa in Belvedere e arrivo al suo “osservatorio” in Garzegna, guidata dagli allievi del Liceo.

Il programma dettagliato sarà presto disponibile nel prossimo Comunicato Stampa, sul sito del Liceo e sulle locandine che saranno affisse in città e inviate alle Scuole e alle Associazioni culturali del territorio.