I 200 partecipanti alla “Pedalata del cuore” fanno tappa a Saluzzo: in campo medici e infermieri per misurazione dei parametri vitali (FOTO)

Con il gruppone composto da circa 200 partecipanti, l’edizione 2019 della “Pedalata del cuore” ha fatto tappa, domenica 22 settembre 2019, a Saluzzo, all’angolo tra piazza Garibaldi e via Silvio Pellico.

L’iniziativa coincideva con la sesta Giornata per la prevenzione dell’infarto miocardico e per la prevenzione dell’ictus cerebrale, in stretta collaborazione con l’Asl Cn1

Ad accogliere i ciclisti il presidio composto dall’“Officina delle Idee”, l’Associazione nata in difesa proprio dell’ospedale cittadino guidata da Giovanni Damiano, dalla Croce verde Saluzzo e da operatori sanitari, insieme anche al sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, al direttore generale dell’Asl Cn1 Salvatore Brugaletta e agli "Amici dell'Ospedale Santissima Annunziata" di Savigliano.

Le infermiere Arianna Arneodo e Giordano Lucia, insieme al cardiologo Alberto Battisti ed alla neurologa Elisabetta Bucciantini, hanno rilevato i parametri vitali dei cittadini che si sono fermati al presidio, rispondendo a dubbi e domane.

La strumentazione per la misurazione della pressione arteriosa è stato fornito, come di consueto, dalla “Farmaceutica” del dottoressa Mara Di Mauro. Nel vicino Bar Principe, invece, sono stati serviti oltre 200 caffè e brioches ai partecipanti alla pedalata.

“L’appuntamento – commenta Damiano de l’“Officina delle Idee” – ha riscosso anche quest’anno un ottimo successo, con grande soddisfazione per gli organizzatori. Grazie a quanti hanno reso possibile questo presidio, in occasione della ‘tappa’ della ‘Pedalata del cuore’”.